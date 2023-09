Wethouder tijdens Wereld Alzheimerdag op bezoek bij De Molenhoeve in Streefkerk

STREEFKERK • Op donderdag 21 september was het Wereld Alzheimerdag. Op Zorgboerderij De Molenhove in Streefkerk mochten ze wethouder Piet Vat en Menno Keller ontvangen.

Er was tijd voor ontmoeting tussen de deelnemers en de gasten. Er werd koffie gedronken, gebak gegeten en gesproken over Wereld Alzheimerdag. Goed om met de gemeente ook stil te staan rondom de bewustwording van mensen met Alzheimer. De deelnemers overhandigden aan de wethouder een vergeet-me-niet bloem voor in de tuin.