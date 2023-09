Omwonende tekent beroep aan bij Raad van State tegen woningbouwproject Park Rietveld in Noordeloos

1 uur geleden

NOORDELOOS • Een omwonende van woningbouwplan Park Rietveld in Noordeloos stapt naar de Raad van State. Het betekent vooralsnog geen vertraging.

Dat stelt het Molenlandse gemeentebestuur. ‘De ontwikkelaar kan, indien gewenst, verder gaan met de uitvoering van de woningbouwontwikkeling. Nu het bestemmingsplan nog niet onherroepelijk is vanwege het ingediende beroep, is dit wel geheel op risico van de ontwikkelaar.’

De zittingsdatum van de behandeling van het beroep bij de Raad van State is nog niet bekend. Op 4 september is door de initiatiefnemers de aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de bouw van 45 woningen aan de rand van het dorp.

Ontzettend jammer

Doe Mee! Molenlanden stelde naar aanleiding hiervan schriftelijke vragen aan burgemeester en wethouders. ‘Wij vinden het ontzettend jammer dat zo’n mooi plan vertraging dreigt op te lopen door het bezwaar van één omwonende. Het college, de voltallige gemeenteraad en heel Noordeloos zijn heel enthousiast over dit plan. Vooral omdat dit plan juist voorziet in de woonbehoefte van jong en oud met een mix van allerlei woningen en met als kers op de taart extra groen door het aanleggen van een park.’

De partij vraagt of het college het gesprek aan wil gaan met de projectontwikkelaar en de omwonende om tot een oplossing te komen. ‘Laten we vooropstellen dat bezwaarmaken een grondrecht is. Maar wij zien graag dat op voorhand dit soort bezwaren worden ingetrokken door naar een oplossing te zoeken.’