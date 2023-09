• Scott Baks leert deelnemers in no time prachtig te zingen.

Laagdrempelige workshops kunst en cultuur in Molenlanden

1 uur geleden

MOLENLANDEN • Professionele kunst- en cultuurvakdocenten reizen de komende maanden in Molenlanden van dorp naar dorp om daar workshops te geven op het gebied van kunst en cultuur. Dankzij steun van de gemeente is het tarief gereduceerd.

Onder de naam ‘kunst- en cultuurcarrousel’ vinden de workshops plaats in zeven kernen van Molenlanden. De organisatie is in handen van Forte Muziek en Cultuur, dat samenwerkt met dorpskamers en dorpshuizen. In oktober en november staan op het programma: ‘HANDig zingen’ door Scott Baks, ‘mini-tuinbeeld maken’ door Tom van Campenhout en ‘schilderen met kunstbegrip’ door Arline Winkel.

Carrousel

Cintha de Vreede, programmamanager cultuur van Forte, legt uit: “De clou van de carrousel is dat in een maand tijd er iedere week op een andere plek een workshop wordt gegeven. We hebben de gemeente daarvoor verdeeld in een oostelijk en westelijk deel. Bij oost horen Noordeloos, Hoogblokland, Giessenburg en Schelluinen, bij west horen Wijngaarden, Oud-Alblas en Ottoland. In oktober is er in oost de zangworkshop en in west het mini-tuinbeeld maken. In november staat in oost het mini tuinbeeld op het programma en in west het schilderen met kunstbegrip.”

Vocal painting

Met veel enthousiasme vertelt Cintha over de workshops. “Scott Baks is een jonge docent die met zijn handen laat zien wat de bedoeling is. Hij gebruikt ‘vocal painting’, een muzikale gebarentaal. Doordat deelnemers ook meedoen met hun handen, leggen de hersenen een linkje tussen de bewegingen en de tonen en onthouden ze het beter. Je komt heel snel in harmonie met de groep, via die muziek. Vanuit bestaande liedjes maakt Scott samen met de groep nieuwe muziek, dat is magisch.”

Kunstbegrippen

Tijdens de schilderworkshop laat kunstvakdocent Arline Winkel deelnemers proeven van belangrijke kunstbegrippen als kleur, perspectief, vergroting en afsnijding. Dit verwerken zij in hun eigen schilderij. Deelnemers aan de workshop van Tom van Campenhout maken van steen een uniek tuinbeeldje. “Deelnemers staan er zelf versteld van wat ze kunnen maken.”

Vervolgcursussen

Als er veel belangstelling is voor de lessen wil Forte er een vervolg aan geven in de vorm van korte cursussen. “Dat zullen cursussen van vier lessen zijn. Informatie daarover is tegen die tijd te vinden op onze website. Als het goed loopt gaan we ook het aantal dorpen uitbreiden waar de workshops plaatsvinden. De workshops zijn bedoeld voor zowel beginners als gevorderden.”

Inschrijven

De workshops vinden plaats in de avonduren en de kosten variëren van 10 tot 17,50 euro. Dat is inclusief alle materialen en een consumptie. Voor meer informatie en inschrijven: samenactiefinmolenlanden.nl. Overigens organiseren de dorpskamers ook in eigen beheer diverse workshops en zijn er, in samenwerking met de Bibliotheek AanZet, in de dorpskamers die ook bibliotheek zijn ook diverse workshops van AanZet.