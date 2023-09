School met de Bijbel Bleskensgraaf houdt dankdienst en reünie in kader 100-jarig bestaan

1 uur geleden

Nieuws 244 keer gelezen

BLESKENSGRAAF • Op 1 oktober is het 100 jaar geleden dat de School met de Bijbel in Bleskensgraaf haar deuren opende en de kinderen van Bleskensgraaf de klaslokalen binnenstroomden.

Om hier bij stil te staan organiseert de school vrijdagavond 6 oktober een dankdienst. ‘Tijdens deze dienst wordt de Heere God gedankt voor alles wat Hij in de afgelopen 100 jaar aan de school gegeven heeft’, stelt de school.

Deze bijeenkomst start om 19.30 uur in de hervormde kerk te Bleskensgraaf. Bij de dankdienst is iedereen die zich verbonden weet met de school welkom. De opbrengst van de collecte gaat naar de Emmaüsschool in Engeland https://www.emmaus-school.org.uk/ en naar Marije Meerkerk in Oekraïne https://kimon.nl/veldwerker/marije-meerkerk/

Reünie

Ook is er op zaterdag 7 oktober van 14.00 tot 17.00 uur een reünie voor oud-leerlingen en (oud)-medewerkers. De reünie vindt plaats in en rond de School met de Bijbel. Tijdens deze middag is er volop ruimte voor ontmoeting en gesprek.

Aanmelden hiervoor is verplicht en kan via de website van de school www.smdbbleskensgraaf.nl Verdere informatie is hier ook te vinden. De organisatie hoopt dat veel mensen het voorbeeld volgen van de ruim 200 mensen die zich al hebben aangemeld.