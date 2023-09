CDA vraagt college: ‘Straks studenten in Boerenklaas?’

BRANDWIJK • De CDA-fractie in Molenlanden heeft het college van burgemeester en wethouders schriftelijke vragen gesteld over de toekomst van Boerenklaas in Brandwijk. De fractie wil onder andere weten of de eigenaar in het voormalige café studenten kan huisvesten nu er geen vluchtelingen komen.

De fractie wijst erop dat er van rechtswege een vergunning is verleend voor huisvesting ‘en er geen voorschriften zijn of termijn aan verbonden is’. CDA-raadslid Wout de Jong schrijft: ‘Kan de vergunninghouder nu een (soort van) studentenhuis van het pand maken?’ Ook vraagt hij of het college het wenselijk vindt dat de verleende vergunning in stand blijft, nu het Nidos zich teruggetrokken heeft.

Te weinig buitenruimte

Op dinsdag 5 september werd bekend dat de opvang van minderjarige vluchtelingen met status in Boerenklaas toch niet door gaat. Het college liet de gemeenteraad weten dat ‘de projectleider van het Nidos en de eigenaar van Boerenklaas niet tot eenzelfde beeld zijn gekomen met betrekking tot de benodigde buitenruimte’. Het Nidos is verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van alleenstaande minderjarige vluchtelingen met verblijfstatus.

Geen eisen

Het CDA bezit echter een brief van het Nidos, geschreven aan een omwonende, waarin het Nidos stelt dat zij geen eisen stellen aan de buitenruimte. Omwonenden hadden kritiek op de keuze voor de locatie, onder andere omdat er in en rondom het gebouw volgens hen te weinig ruimte voor de vluchtelingen zou zijn geweest. De Jong: ‘Als het Nidos geen eisen aan de buitenruimte stelt: betekent dit dan dat de eigenaar (…) wel eisen gesteld heeft, en dat dus de conclusie getrokken moet worden dat de vergunninghouder de aanstichter van het afblazen van dit plan is?’

Eerder verzoek

De eigenaar diende eerder een ander plan als principeverzoek in bij de gemeente, maar dat werd afgewezen. De Jong: ‘Op het moment van afwijzing was de eigenaar “verzoeker”. Inmiddels is de eigenaar “vergunninghouder”. Heeft deze affaire de positie van de eigenaar uiteindelijk versterkt, ten gevolge waarvan hij nu wel op uw medewerking kan rekenen, waar hij dat eerder niet kon?’

Lessen

Het CDA wil verder onder andere weten welke lessen het college heeft geleerd uit de gang van zaken rondom Boerenklaas, aangezien de noodzaak om minderjarige statushouders in Molenlanden op te vangen nog altijd overeind staat. ‘Hoe voorkomt u dat bij een volgende gelegenheid dezelfde fouten gemaakt worden?’