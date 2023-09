Wijngaard Chateau du Tets uit Goudriaan weer in de prijzen

1 uur geleden

Nieuws 206 keer gelezen

GOUDRIAAN • Wijnen van Chateau du Tets uit Goudriaan hebben tweemaal zilver en eenmaal brons behaald bij de Wijnkeuring van de Lage Landen 2023.

Er werden in totaal 271 wijnen van Nederlandse en Belgische bodem ingezonden. Meer dan de helft daarvan is gemaakt in het warme en droge jaar 2022. Er deden 61 wijnboeren mee bij Stichting Wijninstituut Nederland.

Onder de wijngaardeniers waren enkele oudgedienden, zoals Chateau du Tets, maar ook een aantal nieuwkomers. Alle winnaars werden zondag 10 september tijdens een feestelijke bijeenkomst op Kasteel Amerongen in het zonnetje gezet.

Wijnschrijver en gastro-entertainer Janna Rijpma reikte de ereprijzen uit, waarna er een proeverij volgde van de medaillewinnaars.

Adrie Krielaart verwachtte wederom in de prijzen te vallen. Hij had al 15 medailles behaald. Dit jaar is hij super blij en trots met twee keer zilver en een keer brons.

“We weten inmiddels wel hoe we de de druivenstokken moeten verzorgen, wanneer geoogst moet worden, welke gisten van belang zijn en dat afrijpen op frans eiken tot een prachtige wijn leidt”, vertelt Adrie Krielaart van Chateau du Tets. “Hoewel ieder jaar weer anders is, kunnen we spreken van een constante goede kwaliteit vanuit de wijngaard in de Alblasserwaard.”

In de regio zijn de wijnen verkrijgbaar, maar ook natuurlijk aan huis. Voor meer informatie: https://chateaudutets.webnode.nl.