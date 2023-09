Zwembad De Dompelaar in Groot-Ammers haalt licentie Nationale Zwemdiploma’s

GROOT-AMMERS • Aan het begin van het zwemseizoen heeft zwembad De Dompelaar in Groot Ammers een aanvraag ingediend voor de licentie Nationale Zwemdiploma’s.

“Na het opstellen van de plannen, het ondergaan van een audit en meerdere beoordelingen door de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) zijn we verheugd te kunnen melden dat we zijn geslaagd voor ‘het afzwemmen’”, vertelt voorzitter Peter Kwakernaak van Stichting Exploitatie De Dompelaar. “De Dompelaar voldoet aan alle gestelde kwaliteitseisen.”

Vanaf afgelopen week mag De Dompelaar zich dus officieel Licentiehouder Nationale Zwemdiploma’s noemen. Peter Kwakernaak nam het muurschild in ontvangst. “Volgend seizoen kunnen we met meerdere zweminstructeurs, veel meer kinderen opleiden. Dit is vanuit veiligheidsoogpunt ontzettend belangrijk, zeker in onze waterrijke omgeving. Ook zullen zweminstructeurs ingezet worden bij het schoolzwemmen”

Formulier

Ouders/verzorgers die hun kinderen volgend jaar op zwemles willen doen (A-, B- en C-diploma), kunnen zich nu al inschrijven via het formulier Leszwemmen op de website van de Dompelaar (www.dompelaar.nl). Het leszwemmen in 2024 start in de eerste week van mei.