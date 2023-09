Kinderen in Ameide maken kennis met banen tijdens Werk in Uitvoering

12 minuten geleden

Nieuws 87 keer gelezen

AMEIDE • In het kader van de vijfjaarlijkse feestweek in Ameide en Tienhoven aan de Lek was er donderdagmiddag een banenmarktdag: Werk in Uitvoering.

Alle kinderen van De Kandelaar en De Vlindertuin kregen de kans om kennis te maken met verschillende bedrijven, van bouwbedrijven tot bakkerijen en van autobedrijven tot de dierenarts. Er kwam van alles voorbij voor de groepen nul tot en met acht. De onderbouw kreeg de bedrijven op bezoek in de school en de bovenbouw ging op de fiets Ameide door.