PM: ‘Bouwplan achter Plein 983 in Arkel haalt gezelligheid uit hart dorp weg’

1 uur geleden

Nieuws 378 keer gelezen

ARKEL • De fractie van Progressief Molenlanden (PM) heeft kritische vragen gesteld over de plannen om een zorggebouw te realiseren op het grasveld achter Plein 983 in Arkel.

Volgens de Berichtgeving is er een aanvraag voor een omgevingsvergunning gedaan om een dergelijk pand te bouwen. Twee jaar geleden heeft de PKN, de eigenaar van de grond, hiervoor al een zogenaamd principeverzoek ingediend.

Deze grond heeft de PKN gekregen uit een legaat van een erfenis, ruim 40 jaar geleden, met de bedoeling dat dit gebruikt zou worden voor sociale, maatschappelijke doeleinden voor de gemeenschap en er niet op gebouwd mocht worden behalve een nieuwe kerk”, weet Progressief Molenlanden.

“Dit grasveld heeft al jaren een grote sociale functie binnen Arkel, zoals met timmerdorp, de markt, koningsdag, de kermis, de feestweek, tussenfeesten, voetballen en alle soorten activiteiten en spelen voor de jeugd”, aldus Jeannette Hessels van PM.

Progressief Molenlanden wil weten of het klopt dat er een principeverzoek is ingediend voor ongeveer dertig zorgwoningen aldaar en of de PKN nog eigenaar van de grond is. Ook is de partij benieuwd naar de goot- en nokhoogte van het plan en de overige afmetingen van het plan. Verder vraagt de partij zich af of er behoefte is aan nog een zorgcomplex in het dorp.

Ook staat Progressief Molenlanden in haar vragen aan het college van B&W van Molenlanden stil bij de grote onrust die er is ontstaan onder de inwoners. PM vindt dat wanneer de activiteiten niet meer op het grasveld aldaar gehouden kunnen worden, dat dan het hart uit het dorp gehaald wordt.

Er is inmiddels een petitie gestart door omwonenden, om het plan voor de bouw van een zorgcomplex aldaar tegen te houden.

“Wat gaat de gemeente doen om de zorgen van de inwoners jong en oud weg te nemen?”, wil PM van het gemeentebestuur weten.

Het Waardje, dat genoemd wordt als alternatief voor evenementen uit het dorp, vindt PM geen goede locatie. “Het is niet geschikt. Het is nog steeds te nat, kinderen moeten oversteken over een zeer drukke weg en de Linge ligt ernaast (verdrinkingsgevaar). Vindt u ook niet dat dit veldje onbebouwd zou moeten blijven en gebruikt kan blijven worden voor de sociale, maatschappelijke dorpse activiteiten?”, aldus Jeannette Hessels van Progressief Molenlanden.