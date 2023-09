• American diner op de Dam tijdens de feestweek in Ameide.

met korte video

Vetkuiven, petticoats en hamburgers op de Dam in feestend Ameide

1 uur geleden

Nieuws Fotoseries 412 keer gelezen

AMEIDE • In Ameide en Tienhoven is de feestweek in volle gang. Woensdagavond voerden vetkuiven, petticoats en hamburgers de boventoon op de Dam.

Een American Diner met de sound van Elvis Presley, dat was de sfeer bij het voormalig stadhuis. En dat bij een temperatuur van dertig graden, waarbij het bier en de cola -hoe passend- rijkelijk vloeiden.

De feestweek duurt nog tot en met zaterdag 9 september.