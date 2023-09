Nieuwe editie van cursus Waard om te Weten

1 uur geleden

Nieuws 259 keer gelezen

REGIO • In november 2023 start een nieuwe editie van de bijzondere streekcursus ‘Waard om te Weten’.

Dit is een boeiende serie lessen over de historie van de Alblasserwaard, georganiseerd door het Historisch Collectief Molenlanden. Op een aantal buitengewone locaties en gegeven voor deskundige docenten. Er is nog plaats voor deelnemers.

Tijdens de cursus nemen de speciaal voor deze cursus benaderde docenten deelnemers mee naar een aantal belangrijke onderwerpen die de streek nauw raken: archeologie, natuurhistorie, ontginning en waterbeheersing, cultuur en cultuurhistorie, bestuur en politiek, sociale economie, godsdienst, oorlogen en vervoer en mobiliteit.

De cursus start 4 november 2023 en duurt in negen zaterdagmorgens, waarbij met de kerstvakantie rekening is gehouden. De cursustijden zijn telkens van 10.00 tot 12.00 uur, met een kwartier ontvangst vooraf en een koffie- en theepauze. De plaatsen waar de cursussen worden gegeven sluiten zoveel mogelijk aan bij het onderwerp. Op de laatste cursusdag is er een examen en worden de deelnamecertificaten uitgereikt. Deelnemers die de cursus met goed gevolg hebben afgelegd mogen zich Waardkenner noemen.

Initiatiefnemer van deze unieke cursus is het Historisch Collectief Molenlanden, dat hierbij samenwerkt met de Molenstichting SIMAV, Stichting Boerderij & Erf Alblasserwaard-Krimpenerwaard-Vijfheerenlanden, Natuur- en Vogelwacht Alblasserwaard en de Archeologische Werkgemeenschap Lek en Merwede.

Voor meer informatie en aanmelding: www.hcmolenlanden.nl.