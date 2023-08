Kringloop Giessenlanden zoekt goede doelen

ARKEL • Kringloop Giessenlanden aan de Vlietskade 4001 in Arkel is op zoek naar goede doelen voor de opbrengsten van de verkoop.

“Wij verwachten dat we in 2023 voor €50.000 kunnen geven aan goede doelen in Molenlanden en omgeving”, meldt de Kringloop in een flyer. “We zijn op zoek naar gave en hartverwarmende activiteiten die mensen in onze regio kansen, vreugde, plezier, gezelligheid of steun geven.”

Mensen die een goed doel weten, kunnen contact opnemen via 0183-701034 of info@kringloopgiessenlanden.nl.

De Kringloop werkt uitsluitend met vrijwilligers die kosteloos en met veel inzet en plezier de winkel draaiende houden. Daarom gaan de inkomsten weer terug naar goede doelen in de samenleving en naar mensen die het nodig hebben. Op dit moment steunt de Kringloop onder meer de voedselbanken, de dorpskamers, stichting Anders, stichting Koningskinderen, Stichting ALS, Oekraïne Noodhulp en Dierenasiel Gorinchem.