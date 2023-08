MET VIDEO

Festival Code Oranje geen dorpsfeest, maar voor hele regio

GOUDRIAAN • Aan de vooravond van het Blauwalg Festival is er nóg een festival bij de Slingelandse Plassen in Goudriaan: Code Oranje. Vrijdagavond 1 september staan de coverband Still Blue en DJ Iraj Notes op het podium in het water.

Blauwalg wordt voor ‘slechts’ één dag opgebouwd. “Dat was aanleiding om aan ons de vraag te stellen of wij de vrijdagavond zouden willen invullen”, zegt Roelof Akkerman, voorzitter van ‘Trouw aan Oranje’. “Daar hebben we als Oranjevereniging volmondig ‘ja’ op gezegd. Drie jaar geleden hadden we Still Blue geboekt voor onze feestweek, maar die kon toen vanwege corona niet doorgaan. Nu komen ze alsnog en ze gaan Goudriaan op z’n kop zetten. Iraj Notes vult de rest van het programma. Ook daar waren we snel uit, want dat is hem wel toevertrouwd.”

Voor jong en oud

Code Oranje is volgens Akkerman ‘een festival voor jong en oud, voor iedereen die van muziek en dansen houdt’. Ook zal er een loungehoek worden ingericht op het festivalterrein, waar plaats is voor maximaal 750 bezoekers. “We hopen dat er minimaal 400 mensen zullen komen. Hoewel wij het als Oranjevereniging organiseren is Code Oranje geen dorpsfeest, maar echt een feestje voor de hele regio.”

Festival Code Oranje begint om 20:00 uur en duurt tot 02:00 uur. Kaarten kosten 13,50 euro en zijn verkrijgbaar via: www.ovgoudriaan.nl. Ook op de avond zelf is er kaartverkoop.

Roelof Akkerman: “Als het slaagt, zal het wat ons betreft niet eenmalig zijn. Bij een daverend succes komt er volgend jaar een vervolg. Maar dan niet via de Oranjevereniging; het festival zal dan op eigen benen staan.”