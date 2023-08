Waterschap gedoogt pleziervaartuigen tijdens Verlichtingsweek Kinderdijk

1 uur geleden

Nieuws 188 keer gelezen

KINDERDIJK • Van vrijdag 1 tot en met zaterdag 9 september wordt de Verlichtingsweek in Kinderdijk gehouden. Pleziervaartuigen worden dan gedoogd nabij de molens, mits ze zich aan bepaalde regels houden.

De molens zijn tijdens de Verlichtingsweek sfeervol verlicht en er zal naar verwachting veel gevaren worden op het Waterschap. Drie rondvaartboten in Kinderdijk hebben van Waterschap Rivierenland een ontheffing hebben voor het varen na zonsondergang.

Ook is er een oproep gedaan door Samensuppen.nl om op bepaalde dagen vanaf zeven uur ’s avonds met verlichte subs naar Kinderdijk te varen vanaf Sportpark Souburg in Alblasserdam. Het nachtelijk vaarverbod geldt niet voor suppers, dus dit is legaal.

Het waterschap is van plan het varen na zonsondergang van pleziervaartuigen te gedogen, uiteraard onder bepaalde voorwaarden. Voor degenen die het plan hadden naar Kinderdijk te varen met een motorboot, moeten zich uiteraard houden aan de maximale vaarsnelheden en ook zeer verantwoord varen met name door rekening te houden met de naar verwachting vele suppers die ook naar Kinderdijk onderweg zijn.

De afdeling handhaving van Waterschap Rivierenland patrouilleert alle dagen van de verlichtingsweek.