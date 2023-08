De Arkelse feestweek pakt uit met bomvol programma

1 uur geleden

Nieuws 407 keer gelezen

ARKEL • De vijfjaarlijkse feestweek in Arkel gaat binnenkort van start. Het dorp blaast 1040 kaarsjes uit en dat moet groots gevierd worden. Volgens de traditie duren de festiviteiten negen dagen, van 8 tot 16 september.

“Veel inwoners kijken uit naar de feestweek, zeker nu het allemaal dichterbij komt”, vertellen Humphrey Prins en Ferry Dijkman van Stichting Arkel1000.

“We tellen af naar een gezellige feestweek. De buurt heeft het er maar druk mee. Karren worden gebouwd, thema’s voor de straatverlichting worden uitgekozen en straatbarbecues worden georganiseerd. Er is gelukkig ook dit jaar veel animo voor de feestweek.”

Voor en door alle inwoners

Het programma is door de organisatie zorgvuldig samengesteld. “Jong of oud, het maakt niet uit. Het feest Arkel 1000 is een feest voor en door alle inwoners van Arkel”, leggen Humphrey en Ferry uit.

De feestweek wordt ingeluid met een indrukwekkende lichtparade. “De ene straat loopt op de feiten vooruit, terwijl de andere straat nog wat moet bedenken. Het is geen wedstrijd, maar ook dit jaar hopen we met elkaar de buurt mooi te verlichten.”

Optocht

De optocht is een terugkerende activiteit die het altijd goed doet. “Op dit moment hebben we al meer dan 30 aanmeldingen voor de optocht op zaterdag 9 september. Het is mooi om te zien dat een paar straten er helemaal voor gaan, tot in perfectie. Natuurlijk hoeft het niet perfect te zijn. Het gaat tenslotte om het meedoen en niet om het winnen.”

Midden in het centrum, op Plein 983, komt de feesttent te staan. De tent is dit jaar groter dan ooit, er is ruimte voor 1200 man. In en rondom de tent zullen elke dag verschillende activiteiten worden gehouden. Arkel 1040 heeft twee feestprogramma’s: voor overdag en ‘s avonds. Voor alle doelgroepen zijn er bijpassende activiteiten neergezet. Voor de kinderen is er een kinderdisco en de jeugd kan pokeren, klaverjassen of meedoen aan de jeugdviswedstrijd.

Bijkletsen

Het is niet alleen maar actie, er zijn ook ‘relax’ momenten ingepland. Het Zomerterras en De Mega Vrijmibo Beach Edition zijn ‘de schuimkraag op de feestweek’. Dit zijn de perfecte gelegenheden om gezellig bij te kletsen, onder het genot van hapjes en drankjes.

Naast de vaste activiteiten zijn er dit jaar ook nieuwe activiteiten bijgekomen zoals De Barbaar-fitnesscompetitie, De Zeepkistenrace en De Vintagemarkt. In de avond gaat het dak eraf met hulp van diverse artiesten. Zo zijn onder anderen DJ Ricky Berkers, DJ Jordy Graat en DJ Roy Klop van de partij. John West, Martijn Fischer en Het Feestteam sluiten zich ook aan bij het evenement. Daarnaast zijn er optredens van De Hermes Houseband, De Corona’s en als kers op de taart: The Dirty Daddies.

Arkels Visserskoor

Het oudere publiek wordt ook betrokken bij de feestweek. Dit jaar brengt de organisatie het feest naar De Peperhof. De ouderen van het seniorencomplex kunnen het openluchtconcert van het Arkels Visserskoor meebeleven vanaf hun balkon.

“Met behulp van de locatie, feestelijke verlichting en gemoedelijke sfeer wordt het feest vast en zeker een groot succes. Aan de voorbereidingen zal het in ieder geval niet liggen”, glimlachen de mannen.

De organisatie werkt met Passe-partout kaarten. Deze tickets geven toegang tot alle zeven feestavonden (tot 21:00 uur) De passe-partout voor volwassenen kost 40 euro. Een losse kaart voor één avond kost 20 euro en is alleen op de avond zelf verkrijgbaar vanaf 21:00 uur.

“Tachtig procent van de Passe-partout tickets zijn al verkocht, dus koop nog snel je kaartjes”, adviseert Ferry. Tickets zijn online te koop op www.arkel1000.nl of in de kiosk onder de Peperhof.

Arkel1000 is ook te volgen op sociale media: Facebook en Instagram.

Lynn den Hartog