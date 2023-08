Deelcafé De Overbuurman in Brandwijk sluit haar deuren

BRANDWIJK • De Overbuurman in Brandwijk heeft besloten de deuren van het deelcafé na de vakantie niet meer te openen.

“Helaas blijkt het niet echt te lukken om genoeg bezoekers te krijgen en komt er van het ontmoeten en delen wat we voor ogen hadden niet genoeg terecht”, meldt het deelcafé op Facebook.

Het was de bedoeling om aan de Kerkweg 10 een warme ontmoetingsplaats te creëren waar mensen samen kunnen optrekken, waar nieuwe ideeën ontstaan en waar het elke keer een klein feestje is om langs te gaan.

De eerste ideeën ontstonden in 2016. Na een periode van brainstormen, inrichten, vrijwilligers werven, was het vooruitzicht positief. “Vol enthousiasme gingen we aan de slag om invulling te geven aan onze missie: een goede buur zijn voor de ander.”

In het voorjaar van 2020 kon het deelcafé. De inrichting was klaar en de barista’s hadden geoefend om de lekkerste koffie te maken. De corona pandemie zorgde echter voor uitstel van de opening, meerdere openingen met beperkingen. De meeste vrijwilligers bleven, anderen gingen andere mooie dingen doen.

“Daardoor was het lastig om het enthousiasme van het begin vast te houden, maar ons grootste probleem was het uitblijven van voldoende bezoekers. Tja en zonder bezoekers valt er weinig te denken, delen en doen; we dragen op deze manier te weinig bij aan onze doelstelling.”

“We sluiten nu definitief de deuren, dat doet best pijn, maar we zijn dankbaar voor alle enthousiaste vrijwilligers, gasten, alle (financiële) steun, mooie momenten en herinneringen.”