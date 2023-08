Oldtimertocht voor personenauto’s door het hart van de Alblasserwaard

BLESKENSGRAAF • Op zaterdag 9 september organiseert Historische Vereniging Binnenwaard weer een oldtimertocht voor personenauto’s door het hart van de Alblasserwaard.

Omstreeks 10.00 uur verzamelen de auto’s bij museum Het Voorhuis in Bleskensgraaf, waar om 11.00 uur het vertreksein wordt gegeven. Rond het middaguur pauzeren de deelnemers op het Dirk IV plein te Hoornaar. De tocht is 80 kilometer lang en vanwege het 40-jarig jubileum van de vereniging is deelname gratis. Deelnemers kunnen zich tot en met 2 september aanmelden bij bdvries@binnenwaard.nl of 0183-581983. Voertuigen dienen aan de wettelijke eisen te voldoen en minstens 40 jaar oud te zijn. Naast zeldzame automobielen rijden er ook exemplaren mee van meer dan 100 jaar oud.

Naast de zeven Graafstroomkernen zijn ook Streefkerk, Noordeloos, Hoornaar en Giessenburg in de route opgenomen. Meer informatie: www.binnenwaard.nl of 0183-581983.

Museum Het Voorhuis is deze zaterdag gratis toegankelijk van 10.00 tot 17.00 uur. Naast de vaste collectie is de tentoonstelling ‘Theetijd’ te bezoeken en in de naastgelegen kuiperij demonstreert Adrie Bezemer de kunst van het houtdraaien. Ook is er weer de brocante kraam naast het museum.