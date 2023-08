Koperkwintet treedt op in de Hervormde Kerk van Ameide

AMEIDE • De Hervormde Kerk van Ameide vormt op woensdag 6 september het decor voor een concert van het Michiel Adriaenszoon de Ruyter Kwintet, het Koperkwintet van de Marinierskapel. Het concert begint om 20.00 uur. De toegang is vrij, omdat het om een relatieconcert van het Korps Mariniers gaat en de kerkvoogdij het Rijksmonument om niet beschikbaar stelt.

Het kwintet komt, samen met een slagwerker, naar Ameide om luister bij te zetten aan de vijfjaarlijkse festiviteiten van de Oranjevereniging Beatrix. Het is voor het eerst dat dit ensemble van de in 1945 opgerichte Marinierskapel der Koninklijke Marine optreedt in de Alblasserwaard of de Vijfheerenlanden. De leiding van het kwintet berust bij sergeantmajoor Monique de Rooij, die ‘een mooie avond met klassieke en moderne muziek’ in het vooruitzicht heeft gesteld.

Het Michiel Adriaenszoon de Ruyter Kwintet verzorgt meermalen per jaar de muzikale omlijsting van officiële gelegenheden in Paleis Noordeinde, de Ridderzaal en daarmee vergelijkbare locaties. Daarnaast brengen de koperblazers tijdens openbare concerten, vaak samen met koren en muziekverenigingen, muziek uit alle tijdvakken en genres ten gehore.

De foto toont het kwintet, aangevuld met pauken en percussie (van links naar rechts): sergeantmajoor Jeroen Schippers (trompet), sergeantmajoor Arjan van de Merwe (hoorn), sergeant Ronald Boumans (pauken en percussie), sergeantmajoor Hans de Wilde (bastuba), sergeantmajoor Frank Kramer (trombone) en sergeantmajoor Monique de Rooij (trompet).