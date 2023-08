Open dag bij wijngaard Chateau du Tets te Goudriaan

GOUDRIAAN • Wijngaard Chateau du Tets aan Zuidzijde 152 te Goudriaan (achter de timmerfabriek) houdt op zaterdag 26 augustus van 10.00 tot 16.00 uur een open dag.

De wijngaard in Goudriaan met de naam van Tets, bestaat al ruim 30 jaar. In Nederland waren toen nog maar weinig soorten druiven te vinden. “Er volgden generaties van nieuwe rassen, die ik uit ging proberen”, vertelt Adrie Krielaart van Chateau du Tets.

“In 1992 ging ik beginnen aan een nieuw stuk grond achter Timmerfabriek Bos. Dat stuk grond met wel 60 rassen, werd spoedig vergroot en tegenwoordig staan er bijna 1000 stokken. Veel rassen van een tweede generatie druivenplanten staan er nog, maar de nieuwste rassen van de derde generatie bepalen de helft. Onderwijl liep de ontwikkeling van het wijngaardeniersgilde en daarmee de groei van het aantal wijngaarden parallel. Met name de kennis via de wijnbouwers der lage landen is van groot belang geweest.”

“In de afgelopen jaren is de kennis ook enorm uitgebreid en telkens stond ik vooraan om de nieuwste technieken uit te proberen. Zowel in behandeling van de plant als in het wijnmaken. Deze ontwikkeling staat niet stil. Dat heeft geresulteerd in tal van prijzen ; waarbij de rode wijn van Rondo de kroon spant en waarschijnlijk dit jaar weer in de prijzen valt.”

Op Chateau du Tets worden meerdere wijnen geproduceerd, maar dit jaar is vooral rood beschikbaar. De vraag overstijgt het aanbod, zodoende zal wit nog deels niet gebotteld zijn, maar wel te proeven.

Rode wijn van Rondo en Regent levert een dieprode merlotachtige wijn op. Cabernet druif geeft een mooie bourgogne-achtige wijn. Verder is er Goudriaanse Grap en rozenlikeur en diverse druivenplanten als leuke bij-artikelen. Tevens zijn er heerlijke jams, sappen van de familie De Jong verkrijgbaar.

Voor meer informatie zie facebookpagina Chateau du Tets of de website www.chateaudutets.webnode.nl.