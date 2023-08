Summerfair in Bleskensgraaf voor verzenden container naar Cuba

BLESKENSGRAAF • Bij de Vrije Baptisten Gemeente aan de Van Beukelaarweg 33 in Bleskensgraaf wordt op zaterdag 9 september vanaf 10.30 uur een Summerfair gehouden.

De opbrengst daarvan is bestemd voor een zeecontainer die binnenkort verscheept wordt naar Cuba. Tijdens de Summerfair is er een kleedjesmarkt, carwash, een kledingbeurs, schminken en eten en drinken.

De container moet gevuld worden met hulpgoederen voor de mensen in Cuba, die in armoede leven. De verzending wordt verzorgd door de Nederlandse stichting Woord in Actie. Zij heeft de mogelijkheid om deze kosteloos naar Cuba te laten verschepen. De container wordt onder andere gevuld met schoolmateriaal, kleding, artikelen voor persoonlijke hygiëne en bijbels. Voor meer informatie: www.woordinactie.nl.