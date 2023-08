Waterschade door half afgemaakte werkzaamheden in Arkel

ARKEL • Zeker tien woningen aan de Schotdeuren en de Dam in Arkel hebben zware waterschade opgelopen nadat half afgemaakte werkzaamheden nabij hun voordeuren vorige week zijn volgelopen met regenwater.

In het voorjaar was aannemingsbedrijf van Vulpen bv begonnen met het graven van sleuven en andere voorbereidingen voor de reorganisatie van de aansluitingen van gas, water en elektra voor de woningen in de beide straten. Dit gebeurde in opdracht van Stedin en Oasen, over een lengte van ongeveer 800 meter. Het werk was eind juli nog niet klaar toen de bouwvak begon.

Zware buien

In de eerste week van augustus zorgden enkele zware regenbuien ervoor dat de gegraven sleuven overliepen en het water de woningen binnenstroomde. Dit zorgde voor enorme waterschade aan vloeren, keukens, meubels en andere eigendommen. Volgens een eerste schatting zou het gaan om een schade van vele duizenden euro’s. De verzekeringen van bewoners dekken deze schade niet.

De bewoners klopten in eerste instantie aan bij de gemeente, maar die heeft niets van doen met de werkzaamheden. “Dit deden we omdat wij niet precies wisten waar we moesten beginnen en doordat niemand van de aannemer reageerde”, meldt bewoonster Carmen Crum, die ook namens de overige bewoners spreekt.

Contact gelegd

De gemeente zorgde er wel voor dat er contact gelegd werd met Stedin en Oasen. Maar daarna gebeurde er volgens de bewoners eigenlijk niets. Daarna zorgde een nieuwe plensbui voor nieuwe overlast en schade.

“Oasen is niet bekend met deze melding. We gaan uitzoeken wat de situatie is. Zodra ik daar meer duidelijkheid over heb, kom ik hierop terug”, meldt woordvoerder Jonas Medhin van Oasen op donderdag 11 augustus.

Ook Stedin meldt dat ze niet benaderd zijn door bewoners. “Wij maken sleuven altijd dicht en normaal gesproken zijn die dan bestand tegen regen, maar kennelijk niet tegen deze hoeveelheid regen”, aldus Else de Kwaasteniet van Stedin.

Melding doen

Stedin laat verder weten dat er ook tijdens de zomervakantie een monteur langs gestuurd kan worden om de situatie te bekijken en de benodigde acties te organiseren. Dan moet er wel een melding via de Klantenservice gedaan worden.

Carmen Crum vertelt dat er wel degelijk contact is geweest met Stedin en Oasen en dat er mensen langs zijn geweest om te kijken. “Maar er gebeurt niets. Dat is ons grote kritiekpunt”, aldus Carmen. “Het lijkt op een welles-nietes verhaal te worden. Wij krijgen steeds meer de indruk dat ze geen verantwoordelijkheid nemen.”

Claims

De bewoners zijn nu aan het inventariseren wat de schade is en bereiden claims voor. Maar ze hopen nog steeds op snelle actie, waardoor de schade bij een eventuele volgende bui niet verergert.

Grote buien lijken er voorlopig niet aan te komen. Stedin onderneemt daardoor nu geen directe actie. Jonas Medhin van Stedin: “Vanaf volgende week is de bouwvak voorbij, en kijken we met de aannemer om de werkzaamheden te hervatten en de sleuven te dichten. Dat zal vanaf maandag in werking worden gezet.”

Snel verbeteringen nodig

Inmiddels hebben bewoners ook contact gehad met de aannemer. Naar de krant heeft die nog niet gereageerd op vragen. Omdat de werkzaamheden naar verwachting nog tot begin oktober duren, hopen de bewoners dat er snel verbeteringen aangebracht worden. “Straks wordt het herfst en kunnen er stevige buien vallen.”

Stedin meldt verder nog dat er vorige week één melding is geweest van een lekkage in de straat. “Op dat adres is gelijk een monteur aan de slag gegaan en binnen een dag is het lek opgelost. Deze lekkage had weliswaar verband met de werkzaamheden door de aannemer, maar was niet het gevolg van de sleuven of regenval.”