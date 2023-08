Termeis echtpaar paar dagen vast in Noorwegen

12 minuten geleden

Nieuws 38 keer gelezen

AMEIDE • Marcel en Linda Bezemer uit Ameide hebben op hun vakantieadres in Noorwegen twee dagen vast gezeten, na hevige regenval. Wegen waren afgesloten als gevolg van een aardverschuiving en gevallen rotsblokken.

Het gevolg van de afsluitingen was ook dat Marcel en Linda vier dagen lang geen boodschappen konden doen. Linda: “We hadden alleen wat Snelle Jelle’s, Sultana’s, Cup-a-Soup, een flesje beslag voor pannenkoekjes en een blikje ragout van thuis mee.” Ze hadden ook nog wat oud brood. Met een lach: “Ragout maakte het brood weer smeuïg.”

Rondreis

Het echtpaar wilde na een bezoek aan de Faeröer, een eilandengroep tussen Schotland, Noorwegen en IJsland, een rondreis maken door Noorwegen. “We gaan normaal naar warmere landen”, vertelt Marcel. “Naar Kroatië en Italië bijvoorbeeld. Een kennis in Kopenhagen had ons aangemoedigd een keer naar de Faeröer te gaan, waar zij oorspronkelijk vandaan komt.”

Natuurschoon

Twaalf dagen lang genoten Linda en Marcel van het natuurschoon op de eilanden. “Op de Faeröer viel het weer nog wel mee. Op 3 augustus arriveerden we in Noorwegen. We wilden van hutje naar hutje trekken. Dat is de eerste dagen gelukt. Op 5 augustus kwamen we aan in Tessanden. Het was toen bewolkt, wel droog. We zijn de bergen ingereden en hebben genoten van de prachtige natuur. Je valt van de ene verbazing in de andere, ziet woeste watervallen, mooie beekjes. We genoten ook van de rust. Dan stonden we even stil en zeiden: wat horen we? Alleen de wind en de watervalletjes.”

Storm Hans

Ook op zondag 6 augustus maakten ze een mooie bergtocht. “We hoorden toen al wel over een storm Hans. Nou ja, dachten we, even een stormpje. Op 7 augustus zaten we tussen Lom en Vågåmo, gelukkig in een wat hoger gelegen huisje tegenover de Vågåvatnet, een riviertje dat tussen die plaatsen doorloopt. Het water steeg enorm. Bij Tessanden liggen drie meertjes met stuwdammetjes, aanwonenden werden geëvacueerd en de wegen ernaartoe werden afgesloten. Op 9 augustus wilden we naar het Sogndal, maar een dag eerder kregen we te horen dat de weg was afgesloten. Er was een aardverschuiving geweest. En de andere kant op waren er rotsblokken op het wegdek terechtgekomen. Een Nederlands stel dat op dinsdagochtend boodschappen was gaan doen kon niet meer terugkomen. Pas op donderdag zagen we ze weer.”

Marcel en Linda vermaakten zich door puzzels te maken, spelletjes te doen en af en toe een stukje te lopen. “Met de paraplu mee. Af en toe gingen we kijken bij de uit zijn voegen gebarsten waterval.”

Natuur prachtig

In de nacht van 14 op 15 augustus arriveerden Marcel en Linda weer in Nederland, twee dagen eerder dan gepland. Ondanks alles zegt Marcel: “We hadden een schitterende vakantie, het was alleen jammer dat het niet altijd even lekker weer was. Maar we gaan zeker nog een keer terug naar Noorwegen. Qua natuur zijn de Faeröer en Noorwegen prachtig, zelfs als het wat minder weer is. Moet je nagaan hoe het daar is als het echt mooi weer is. Een verhuurder kon zich niet herinneren dat het zo hard en lang had geregend. In juni was het in Noorwegen drie weken tegen de 30 graden.”

Ergere dingen

Marcel relativeert zijn pech. “Onze dochter in Italië heeft hagelschade. Die zit in onzekerheid over vergoeding door de verzekering. En mensen in Slovenië hebben nog veel ergere dingen meegemaakt.”