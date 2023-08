Drie bezinningsavonden in Noordeloos

NOORDELOOS • In het najaar staan er drie bezinningsavonden in de planning in de Christelijk Gereformeerde Kerk (CGK) van Noordeloos. Het thema voor dit jaar is ‘De oudtestamentische tempel en offerdienst vervuld in Christus’.

De eerste bezinningsavond rond dit thema zal donderdag 14 september plaats vinden en heeft als deel thema: ‘De priesterdienst en de dienst van de hogepriester’ en wordt ingeleid door ds. R. Kok, emeritus predikant CGK. De avond begint om 19.45 uur en er is gelegenheid voor het stellen van vragen.

De volgende thema’s die aan de orde komen zijn ‘De voorwerpen en indeling van de tempel’ en ‘De offerdienst. Offers en hun betekenis’.

De opbrengst van de collecten op deze avonden is voor verspreiding van het evangelie en het doel voor dit seizoen zal op 14 september bekend gemaakt worden. Voor meer informatie www.cgknoordeloos.nl.