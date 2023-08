Wandelsportvereniging Kinderdijk naar de Heide wandeltocht in Ede

KINDERDIJK/EDE • Op zaterdag 19 augustus gaat wandelsportvereniging Kinderdijk wandelen in Ede. Er wordt gelopen door Bos en Heide en er zijn routes van 5, 10, 15 en 20 km.

Er zijn nog enkele plaatsen vrij in de bus. Belangstellenden kunnen contact op nemen via 06-14145885 of 0184-684375 om mee te gaan.