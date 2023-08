• De regionale geitenkeuring in Lexmond begon in de stromende regen.

Suzanne 42 wint de Chris Bos Bokaal bij de Kringkeuring voor geiten in Lexmond

1 uur geleden

Nieuws 169 keer gelezen

LEXMOND • Zaterdag 12 augustus 2023 is op het terrein van de ijsbaan in Lexmond onder erg wisselende weersomstandigheden de Kringkeuring voor geiten gehouden.

Het bestuur van de organiserende Kring van Geitenfokverenigingen ‘Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden’ was blij verrast toen zij in eerste instantie bijna 120 dieren kregen aangemeld voor deze keuring. Door persoonlijke omstandigheden vielen er enkele af en stonden er toch nog 108 dieren in de catalogus.

‘s Morgens bij de aanvang was het nog redelijk droog. Dat veranderde al snel door de vele regenval in de ochtend in een modderboel. Later op de dag werd het stralend zonnig en prima zonnig zomerweer

Om half tien werd de keuring geopend en de keurmeesters en de stamboekinspecteurs welkom geheten en kon de keuring beginnen. In twee ringen zijn er tijdens deze keuring 95 dieren van de vier aanwezige rassen gekeurd, geplaatst en beoordeeld.

Aan het einde van de keuring werden er door de zes juryleden via een puntensysteem twee algemeen kampioenen aangewezen. Elk jurylid mocht de kampioenen per ras respectievelijk 12, 11, 10, 9, 8 of 7 punten geven. Het lam of de geit met de hoogste punten mag zich een jaar lang Algemeen Kampioen noemen en zij werden geloond met een fraaie beker en een kampioensrozet voor aan de halsband.

Bij de lammeren ging Brabers Cleo 9 B23 met de eer strijken. Een fraai Boergeit lam van familie Den Braber uit Leerdam. Bij de geiten stapte de achtjarige Toggenburger geit Suzanne 42 weer parmantig door de ring en zij ontving van de jury de hoogste punten en zij en haar eigenaar Johan Vonk ontvingen van de organisatie de kampioensbeker en de rood-wit-blauwe kampioensrozet.

Tevens werd Suzanne 42 evenals in 2021 de winnares van de Chris Bos Bokaal. Deze bokaal wordt sinds 2017 uitgereikt aan de Algemeen Kampioen geiten, en de bokaal is vernoemd naar de heer Chris Bos uit Lexmond die jarenlang diverse bestuursfuncties waaronder het voorzitterschap binnen de Kring A&V heeft vervuld.

De eerste jaren heeft Chris Bos zelf trots de bokaal uitgereikt en na zijn overlijden wordt de bokaal door een prominent persoon die zich inzet voor de geitenorganisatie uitgereikt. Dit jaar was de heer Piet van Haperen uit Gilze bereid gevonden, hij verzorgt sinds jaren de landelijke stamboekadministratie, was jurylid en vervulde meerdere functies binnen de landelijke organisatie.

Hij heeft Suzanne 42 omschreven als een best bewaarde Toggenburger geit van zeer goed type die zich staande wist te houden tussen al haar jongere rasgenoten en de heer van Haperen heeft de bokaal uitgereikt aan de fokker-eigenaar Johan Vonk uit Meerkerk. Johan mag de Bokaal weer mee naar huis nemen, hij won deze al eerder in 2019, 2021, 2022 en nu in 2023.

In de zomer van het coronajaar 2020 heeft de Kring A&V een videokeuring georganiseerd en die werd bij de geiten gewonnen door niemand anders dan Suzanne 42. De CBB wordt sinds 2017 uitgereikt: 2017 aan Asmi, 2018 aan Anne, 2019 aan Suzanne 43, 2021 aan Suzanne 42, 2022 aan Suzanne 99 en nu in 2023 weer aan Suzanne 42.