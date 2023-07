Maarten van Helden uit Arkel nieuwe wethouder Doe mee! Molenlanden

57 minuten geleden

Nieuws 260 keer gelezen

MOLENLANDEN • Maarten van Helden is de beoogd nieuwe wethouder voor Doe mee! De 57-jarige Arkelaar is nu nog beleidsadviseur bij de provincie Utrecht en burgerraadslid van Doe mee! Formeel zal de fractie van Doe mee! hem in september als de opvolger van de vertrokken Johan Quik voordragen.

Fractievoorzitter Joke van de Graaf is blij dat er op korte termijn een goede kandidaat is gevonden. ‘Het afscheid van Johan kwam onverwachts en dan moet je als fractie en partij snel, maar vooral zorgvuldig, weten te schakelen.”

Uitgangspunten voor de lokale partijen waren dat het iemand moest zijn die bekend is met de politiek-bestuurlijke omgeving en daardoor meteen zou kunnen instappen, uit de eigen gelederen van Doe mee!, woonachtig in Molenlanden en bij voorkeur een vrouw.

Van de Graaf: “Dat laatste is om verschillende redenen niet gelukt, maar verder voldoet Maarten aan alle criteria. Wij zijn echt blij met hem. Hij heeft een mooie brede ervaring in de ambtenarij en staat ook lekker met beide benen op de grond. Precies wat we willen zien bij Doe mee! en wat de gemeente nodig heeft. Hij kan meteen aan de slag.”

Verrassing

Maarten van Helden is getrouwd met Ayesha Kallan en woont al dertig jaar in Arkel. Hij is ruimtelijk milieukundige en werkt als adviseur bij de provincie Utrecht aan onder meer gezonde leefomgeving, omgevingskwaliteit, klimaat-adaptatie en energietransitie.

Het verzoek om wethouder te worden kwam voor Van Helden als een verrassing. ‘Na het vertrek van Johan dacht ik dat er misschien wel een plek in de fractie vrij kwam, waar ik als burgerraadslid voor in aanmerking zou komen. Maar Joke vroeg wat anders.”

Voor de inwoner van Arkel maakt deze kans de cirkel rond. “Mijn vader was vroeger wethouder in Zeeuws-Vlaanderen, dus ik ken de politiek van huis uit. In mijn werkzame leven heb ik altijd aan de adviserende en beleidsvoorbereidende kant gezeten. Nu kom ik aan de andere kant van de tafel te zitten. Een wethouder en het college van B&W nemen het besluit, maken de uiteindelijke keuze. Ik vind het mooi, om vanuit die rol echt het verschil te maken voor de inwoners van Molenlanden.”

Gepokt en gemazeld

Van Helden kijkt ook uit naar de samenwerking in het college en met de raad. ‘Wat ik ervan kan zien zit er een ervaren, gepokt en gemazeld college, met volgens mij ook grote onderlinge collegialiteit. Dat vind ik belangrijk. Samen sta je voor eenzelfde opdracht, het beste doen voor de inwoners. Dan moet je van elkaar op aan kunnen.”

Hij vervolgt: “Maar het allerbelangrijkste is dat ik aan de slag kan gaan voor de inwoners. Niet vanuit het gemeentehuis besturen maar de dorpen en de stad in, inwoners en ondernemers spreken, samen werken aan een nog mooier Molenlanden. Ik heb er ontzettend veel zin in en kijk er naar uit om aan de slag te gaan.”