Jan Monsuur portretteerde voor de feestweek in Ameide de afgelopen 2,5 jaar zo’n achttien ‘Vrouwen van de Dijck’

AMEIDE • Schilder Jan Monsuur portretteerde voor de feestweek in Ameide de afgelopen 2,5 jaar zo’n achttien ‘Vrouwen van de Dijck’.

Het atelier hangt vol met de schilderijen van inwoonsters van Ameide, die wonen langs de Lekdijk. Een intensief project is voor Jan Monsuur bijna achter de rug. “Aan die portretten heb ik nog wat werk”, wijst hij. “Voor deze komt de vrouw nog langs om te poseren. Dan is alles klaar voor de expositie.”

Tijdelijk museum

Want tijdens de feestweek in de eerste week van september krijgen Ameide en Tienhoven aan de Lek er voor korte tijd een museum bij. De parkeerruimte onder de woningen aan de Lekdijk 25 wordt daarvoor omgevormd tot tentoonstellingsruimte, om op diverse panelen de schilderijen van Jan Monsuur te showen. De buurtvereniging De Dijck levert daarmee een wel heel speciale bijdrage aan de festiviteiten. Het idee ontstond bijna drie jaar geleden, toen Jan Monsuur en zijn vrouw op de koffie gingen bij hun buren Anja en Cees van der Grijn.

“Zij vertelden over de films die ze gemaakt hebben in Ameide. Spontaan zei ik: ‘Het lijkt mij wel leuk om een paar schilderijen van vrouwen hier langs de dijk te maken.’” Met een glimlach: “Dat had ik misschien beter niet kunnen zeggen. Het aanbod werd met beide handen aangegrepen en voor ik het wist zat ik te schilderen.”

Serie schilderijen

De 2,5 jaar erna maakte hij de serie van achttien schilderijen. Waren het eerst vier, vijf dames die hun medewerking toezegden, dat aantal werd allengs meer. “Het werkte heel aanstekelijk. Als de één van de ander hoorde waar ik mee bezig was, klopten ze al snel bij mij aan. Ze hebben lang niet allemaal voor mij geposeerd, want dat had teveel tijd gekost. Bij de meesten heb ik gebruik gemaakt van foto’s. Wonderlijk is trouwens dat het bij het ene portret heel snel en soepel ging - elke penseelstreek is dan raak - terwijl het bij andere schilderijen veel meer werk kostte. Als het niet gaat, moet je er echt even mee stoppen om op een ander moment verder te gaan.”

Volop ervaring

Ervaring heeft Jan Monsuur voldoende. Ruim twintig jaar geleden pakte hij voor de eerste keer het penseel op. “Van begin af aan heb ik me vooral gericht op portretten; het vastleggen van mensen vind ik het meest fascinerend.” Het schilderen bleef een hobby naast zijn werk, maar tegelijkertijd investeerde hij er wel in om zichzelf te verbeteren. “Bij onder anderen Charlotte Leene en Daniel E. Greene in de Verenigde Staten heb ik workshops gevolgd. Van hen heb ik veel geleerd.”



Een geboren en getogen inwoner van Ameide is de kunstschilder niet; vier jaar gelden verhuisde hij naar de plaats langs de Lek. “Daarvoor woonden we onder meer twintig jaar in IJsselstein. Maar in de vier jaar die wij hier wonen zijn we nu al meer geworteld dan in IJsselstein. We zijn hier geweldig ontvangen; het valt ons elke keer weer op dat iedereen elkaar groet. Het maken van de schilderijen heeft zeker ook een grote bijdrage geleverd aan het leren kennen van onze stadsgenoten.”

De openingstijden zijn: vrijdag 1 september van 20.00 tot 22.00 uur, 2 september van 17.00 tot 21.00 uur, 5 en 7 september van 19.00 tot 21.00 uur en 9 september van 16.00 tot 18.00 uur.