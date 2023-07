Meerkerker Johan Vonk opnieuw in de prijzen bij bokkenkeuring in Lexmond

11 minuten geleden

Nieuws 55 keer gelezen

LEXMOND • Op de ijsbaan van Lexmond gehouden is afgelopen zaterdag de bokkenkeuring voor CW-bokken gehouden. Algemeen kampioen boklammeren werd Pum van de Dijk van Toon Lambregts uit Dinteloord. Algemeen kampioen bokken werd Sweelhoeve Nadal van Johan Vonk uit Meerkerk.

De organisatie was in handen van de Kring van Geitenfokverenigingen ‘Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden’. Van de 89 aangemelde bokken zijn er 80 gekeurd en meerdere daarna in het stamboek (hetzij voorlopig of definitief) opgenomen dan wel herkeurd.

Zaterdagmorgen klokslag half tien kon de keuring namens het bestuur worden geopend en werden de aanwezigen welkom geheten. De twee keurmeesters hebben de bokken beoordeeld en geplaatst. Voor de twee inspecteursduo’s was op het terrein een ruimte ingericht voor stamboekopnamen.

Sweelhoeve Nadal mocht evenals in 2020, 2021 en 2022 ook in 2023 de rood-wit-blauwe rozet aan zijn halsband laten bevestigen.