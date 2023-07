Hoofdrol familie Van den Dool uit Langerak in RTL-programma ‘Bij ons op de boerderij’

LANGERAK • Afgelopen maanden was de familie Van den Dool, bestaand uit elf kinderen en hun ouders, acht weken te zien in het goed bekeken televisieprogramma ‘Bij ons op de boerderij’.

De laatste uitzending was donderdag 6 juli op RTL5. Vanaf die datum boeren de nuchtere Alblasserwaarders weer anoniem onderaan de Lekdijk, tussen Waal en Tienhoven.

“We hadden er nog een televisiejaar aan kunnen vastplakken. De programmamakers vroegen ons mee te werken aan een tweede seizoen. De meningen binnen ons gezin waren verdeeld. Twee kinderen hadden geen zin om weer voor de camera te verschijnen. Zoals we met z’n allen unaniem hadden besloten deel te nemen, besloten we nu eensgezind om het bij dit ene televisieoptreden te houden”, vertelt moeder Alien.

Boerenafkomst

Bijna 30 jaar geleden ontmoette ze haar toenmalige vriend Bram van den Dool. “Vanuit Lopik gingen wij naar de kerk in Nieuwpoort. We leerden elkaar kennen op een van de christelijke verenigingen. Een paar jaar later besloot ik voorgoed de Lek over te steken. Bram nam de boerderij van zijn ouders over. Ik wist waaraan we begonnen. Ik ben ook van boerenafkomst.”

Haar eigen moeder Ali, bezig met het haren van een mega pan boontjes, knikt instemmend. “Ik heb 65 kleinkinderen, dat mag ook wel in de krant. Elf wonen er hier.” De aangeschoven zoon Erik vult zijn oma aan. “Het resultaat van het avontuur op 66.”

Schapen

Net van het land neemt hij een slok verse koeienmelk en vertelt trots. “Vandaag de dag hebben we 150 melkkoeien en ruim 300 schapen. Onze oudste broer Bram is het huis uit en boert in Ottoland met zo’n 60 koeien. Samen vormen we een maatschap.”

“Mijn schoonouders hadden, naast enkele varkens, melkkoeien. Bram en ik gingen al snel over van varkens naar roséklaveren. Als hobby hielden we ook schapen. Toen eenmaal de kalveren niet meer rendabel waren, zijn we bedrijfsmatig schapen gaan houden”, weet Alien.

Stadswallen

Dochter Henrieke neemt het stokje over. “Vanaf 2007 begrazen de dieren de stadswallen van Nieuwpoort. Sinds 2019 melken we ze ook. De helft van de kudde graast op de wallen en de andere helft is thuis op de boerderij. Als de lammetjes geen melk meer nodig hebben, gaan wij de schapen melken en maken we er heerlijke schapenkaas en zuivel van.”

“We hebben vele soorten, die we op dinsdag, vrijdagmiddag en zaterdag op het erf verkopen. Op woensdag staan we in de Gorcumse Gildenwijk en op vrijdagmorgen verkopen we onze producten op de markt in Asperen. Niet alleen kaas en zuivel, maar ook vlees.”

Instagram

En de hele familie werkt mee. “Ook de reden voor RTL om ons te verleiden mee te werken. Oorspronkelijk werden via Instagram gespot om mee te doen aan het programma ‘Een huis vol’, maar dat zagen we niet zitten. Niet veel later kregen we een nieuw aanbod. De laatste tijd krijgen wij als boeren veel bagger over ons heen. Wij wilden wel meewerken aan het oppoetsen van ons blazoen en de boer positief in het nieuws brengen. Dat is gelukt, we krijgen namelijk heel veel positieve reacties.”

Geen televisie

Samen met een Uithuizer spruitjeskweker, een waterbuffelboer uit Heeswijk-Dinther, een koeienmelker uit het Friese Oudega en een varkensboer uit Lisse waren de Van Den Dooltjes wekelijks op de buis.

“Zelf hebben we geen televisie, maar de uitzendingen hebben we vooraf mogen bekijken en tegenwoordig kun je op de mobiele telefoon ook veel zien. Tja, we zullen onze kinderen op een andere manier moeten beschermen. Het waren overigens keurige opnames, met alle respect voor ons gezin. Zo brachten ze, naast ons dagelijks leven, ook mooi ons geloof in beeld. Om vervolgens snel over te stappen naar een Rodeoshow of een Carnavalsfeest.”

Opnamedag

De glimlach van Erik vraagt om uitleg. “De eerste opnamedag was onwennig, maar daarna deden we gewoon ons ding. Schijnbaar heel bijzonder voor de televisiekijker. Niet voor ons. Wij scheerden onze schapen, reden gras naar binnen en waren actief in de polder met polsstokspringen. Ons hoogtepunt was de melkdouche van onze vader. In de melkstal zat een ring van een tank niet goed vast. Eenmaal de druk erop, kreeg pa 200 liter melk over hem heen. Zonde van het witte goud, maar geweldig voor de serie.”