Molenmarkt in Kinderdijk weer terug naar vertrouwde plek: de dorpskern

43 minuten geleden

KINDERDIJK • Terug van een jaar weggeweest vindt de traditionele Molenmarkt van Kinderdijk weer plaats in de dorpskern zelf. Op de vertrouwde plek. En wel op 8 september.

“In 2022 werd door allerlei omstandigheden (waaronder het verkrijgen van vergunningen en veiligheidsvereisten) een proef gedaan met de gezamenlijke organisatie van de Molenmarkt op het terrein van de SWEK. En hoewel de organisatie daar een geheel eigen dynamiek had, was het gemis van de vertrouwde Molenmarkt voor inwoners en trouwe bezoekers, voelbaar,” vertelt Jacqueline namens de organisatie. De verlichte Molenmarkt (op 8 september) valt altijd in de verlichte Molenweek (van 4 tot en met 9 september 2023).

Jacqueline vervolgt: “Oud & vertrouwd was de organisatie in Kinderdijk-dorp, op de Schansweg, in de zijstraatjes die uitkomen op de Schansweg, achter de kerk en rondom De Klok. Vorig jaar werd de Molenmarkt voor het eerst bij de SWEK georganiseerd, aan het begin van het Molenpad. Tuurlijk waren er best veel bezoekers, maar niet de aantallen die we gewend waren.”

“De kinderkleedjes werden gemist; oliebollen en bolussen waren er wel maar ze smaakten toch net niet zo Kinderdijks als we gewend waren. Kortom, veel geluiden gingen op om de Molenmarkt ‘Oude Stijl’ terug te halen naar het dorp, naar daar waar-ie hoort.”

Een groep van rond de vijftien personen wierp zich op om dit feestelijke feest te organiseren. Onder de naam ‘Werkgroep Molenmarkt 2023’ komen zij regelmatig bijeen voor de omvangrijke organisatie. Gekeken wordt naar de marktlocaties, benodigde vergunningen, muziek, aandacht voor een logische wandelroute. Jacqueline: “Gewoon, de Molenmarkt van weleer die je in je agenda zet omdat je ‘m niet wilt missen.”