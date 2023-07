Zwembad De Doetsekom in Giessenburg behaalt Licentie Nationale Zwemdiploma’s

GIESSENBURG • Zwembad De Doetsekom uit Giessenburg behaalde afgelopen week de Licentie Nationale Zwemdiploma’s. Daarmee voldoet het bad aan de meest recente kwaliteitscriteria om zwemles te mogen geven voor de Nationale Zwemdiploma’s - het Zwem-ABC – uitgegeven door de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ).

Zaterdag mocht Mary de Groot van der Plas met ruim veertig jaar ervaring als badjuf voor het eerst bij de Doetsekom de ABC zwemdiploma’s uitreiken. Dit gebeurde onder toeziend oog van Hennie Pool (gedelegeerde van de NRZ).

Erik Willems (regioadviseur regio West NRZ) stelde tijdens de overhandiging van het certificaat: “Het is uniek dat er in buitenzwembaden zwemles gegeven wordt. Doordat kinderen minder referentiekader hebben dan in een binnenbad, leren ze nog zelfstandiger te zwemmen. Een meerwaarde voor Giessenburg en omgeving dat de Doetsekom nu ook de licenties heeft om af te zwemmen voor het Zwem-ABC. Op deze manier kunnen ouders heel bewust kiezen voor kwaliteit.”

Afzwemeisen

Sinds jaren wordt er bij een zwembad, zwemschool of zwemvereniging waar je kunt afzwemmen voor de Nationale Zwemdiploma’s A, B en C gecontroleerd of het afzwemmen verloopt conform de afzwemeisen: de Examenregeling Nationale Zwemdiploma’s. Met de invoering van de Licentie Nationale Zwemdiploma’s krijgt de klant meer duidelijkheid.

De Doetsekom is als zwemlesaanbieder door de NRZ getoetst op zaken als: is er voldaan aan wet- en regelgeving, is de zwemonderwijzer gescreend en in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), werkt de zwemlesaanbieder volgens de Gedragscode Zwembranche, is de zwemonderwijzer voldoende opgeleid, is er nagedacht over de manier van lesgeven, hebben ouders zicht op de vorderingen van de kinderen tijdens de zwemles, is er een ongevallenregistratie en een klachtenprocedure.

Aanbod zwemlessen

Zwembad De Doetsekom is tot eind september geopend. Voor dit seizoen zijn er nog beperkte mogelijkheden voor instroom in reguliere groepen en/ of het maken van een afspraak voor privé zwemles. Op zaterdag 19 augustus en zaterdag 30 september organiseert het bad nogmaals een Doetsekom Afzwemfeest voor diploma ABC. Voor seizoen 2024 is het al mogelijk om aan te melden voor zwemles via info@dedoetsekom.nl.