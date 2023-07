Kassabonactie bakkerij De Jager levert 476 euro op voor ASV Arkel

ARKEL • De kassabonactie van bakkerij De Jager in Arkel bracht 476 euro op voor ASV Arkel.

Al jaren wordt de plaatselijke voetbalclub gesponsord door Bakkerij de Jager. De Arkelse zaak heeft aangegeven dat de actie doorgaat in het komende jaar. Iedereen kan dus zijn kassabonnen vanaf 1 september weer inleveren in het bekende busje in de kantine of bij Marjan van Vliet.