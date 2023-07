College Vijfheerenlanden neemt besluit: 100 vluchtelingen krijgen de komende vijf jaar onderdak in Vianen

VIANEN • De gemeente Vijfheerenlanden gaat de komende vijf jaar 100 vluchtelingen opvangen in Vianen. In een raadsinformatiebrief maakt het college dit besluit kenbaar. In samenwerking met COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) en VRU (Veiligheidsregio Utrecht) wordt de Lage Biezenweg 1 in gereedgemaakt tot volwaardige opvanglocatie.

Tijdens de commissievergadering van 29 juni jl. is deze locatie voorgelegd als mogelijkheid, waarna de fracties uit de gemeenteraad de tijd hadden om hun wensen en bedenkingen te uiten. Het college van burgemeester en wethouders heeft deze opmerkingen in acht genomen en heeft hierop besloten om de Lage Biezenweg definitief aan te wijzen. Het is nog niet bekend wanneer de vluchtelingen hun intrek nemen in de opvang.

In gesprek met omgeving

In de brief geeft het college aan de komende tijd in gesprek te gaan met de omgeving: “Hierbij zullen we het hebben over het ‘hoe’ en niet over het ‘wat’. Ervaringen in Lexmond en Kedichem laten zien dat we de omgeving meenemen in een intensief communicatie- en participatietraject. Dit traject start met het informeren van de omgeving via een brief waarin we de bewoners en ondernemers uitnodigen voor een inwonersavond op woensdag 23 augustus 2023.”

“Deze avond is wat verder weg in de tijd gepland. Dit heeft enerzijds te maken met de vakantieperiode: we willen iedereen op hetzelfde moment van dezelfde informatie voorzien en dus de kans geven aanwezig te zijn. Anderzijds geeft het ons ruimte om planning, ontwerp en mogelijkheden tot participatie inzichtelijk te maken zodat bewoners met de juiste verwachtingen de avond in augustus verlaten.”

Buren ingelicht

Tijdens de bijeenkomt wil men de aanwezigen onder meer informeren in het hoe en waarom er voor deze locatie is gekozen en over de tijdsplanning. Directe ‘buren’, ondernemers en inwoners zijn direct na het college besluit telefonisch geïnformeerd door de verantwoordelijke wethouder (Shalandra Hitipeuw) en/of de projectmanager.

De inwonersavond op 23 augustus wordt gehouden in Helsdingen in Vianen en start om 19:30 uur.