Nog geen zicht op groen licht voor nieuwe woningen Bleskensgraaf West

1 uur geleden

BLESKENSGRAAF • Groen licht voor de nieuwe woningen van Bleskensgraaf West is niet in zicht. De voorbereidingen van het in 2018 gestarte traject kosten nog maanden.

Het Molenlandse gemeentebestuur houdt zelfs de optie open dat het woningbouwproject niet door zal gaan. ‘Aan de hand van onderzoeken en de gesprekken wordt beoordeeld of en op welke wijze het ontwikkelingstraject voor deze locatie het beste kan worden vervolgd’, meldt de gemeente.

In 2018 begon Molenlanden al met de plannen om ten westen van de Zevenhovenstraat in Bleskensgraaf nieuwe woningen te bouwen. December 2021 liet de provincie Zuid-Holland weten dat de deur openstond om deze plannen verder vorm te geven; dat betekende niet dat er toestemming voor de woningbouw werd gegeven.

Bodemkwaliteit

De voorbereidingen om met een uitgewerkt plan naar de provincie toe te stappen lopen nog. ‘Een aantal vereiste onderzoeken naar de ondergrond van het plangebied zijn afgerond, waaronder het onderzoek naar de bodemkwaliteit, waterhuishouding en archeologie. Het flora en fauna-onderzoek is in uitvoering, maar vanwege de verschillende momenten waarop op locatie onderzoek moet worden verricht duurt het nog tot in het najaar voordat hiervan een rapport beschikbaar is.’

Om een beeld te krijgen van de financiële haalbaarheid is een eerste schets voor het stedenbouwkundig plan gemaakt. ‘Deze is besproken met het waterschap en de provincie. We doen dit in een vroeg stadium om zo tijdig te toetsen of hun regels en beleid goed zijn verwerkt. Het gaat hierbij onder andere om parkeernorm, de molenbiotoop, input voor de overgang van landschap naar bebouwing en de hoeveelheid water in het gebied.’

Ontsluiting

Een heikel punt in het nieuwbouwproject, ook voor omwonenden, is de ontsluiting. Het gemeentebestuur gaat er nu vanuit dat het verkeer via de Zevenhovenstraat, Kerkstraat, Dorpsstraat, Melkweg en Wervenkampweg het dorp uitgaat.

‘Met verkeerstellingen door een verkeerskundig onderzoeksbureau brengen we de feitelijke verkeerssituatie in beeld. De resultaten worden meegenomen bij het onderzoek naar de ontsluiting van het plangebied. Hiervoor worden verschillende varianten onderzocht.’

Grondeigenaren

Daarnaast zijn er nog steeds geen definitieve afspraken met de grondeigenaren. ‘Deze voorbereidende werkzaamheden zijn nodig om verder met hen in gesprek te kunnen gaan.’