Oud-wethouders presenteren zelf gebrouwen bier op jaarmarkt Noordeloos

1 uur geleden

NOORDELOOS • De oud-wethouders Arjan Kraijo uit Langerak en Teunis Jacob Slob uit Noordeloos onderzoeken of er markt is voor een nieuw biermerk: Hooibrouwers. Tijdens de jaarmarkt in Noordeloos op zaterdag 5 augustus laten de Hooibrouwers het publiek kennismaken met hun bier.

De Alblasserwaardse oud-wethouders kwamen op het idee voor een brouwerij tijdens een bierproeverij, georganiseerd door ‘Loopbaan na Politiek’. Loopbaan na Politiek ondersteunt voormalige wethouders en gedeputeerden bij het vinden van een nieuwe invulling nadat zij jaren in de politiek hebben gewerkt. Ook Willy de Zoete, oud-gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland, en Rabella de Fario, oud-wethouder en oud-gedeputeerde voor de provincie Noord-Holland, zijn bij het initiatief betrokken.

Smaak bepalen

Slob vertelt: “De eerste partijen bier hebben we laten brouwen. We willen eerst ervaring opdoen en proberen het concept te verbreden en verdiepen. We hebben in ’t Zwarte Paard met vrienden en familie zelf een proeverij georganiseerd om te bepalen wat de smaak moet zijn. Wat past bij ons en bij de streek?”

Twee soorten

Momenteel werken de initiatiefnemers samen met twee brouwers, uit Zoetermeer en Amsterdam. “Of we zelf een brouwerij gaan opzetten ligt nog open. Als het aanslaat en er is behoefte, dan gaan we het concept verbreden en verdiepen. We bieden twee verschillende soorten bier aan: een witblond bier met een frisse smaak en een IPA die makkelijk wegdrinkt.”

Gerst verbouwen

De gerst willen willen de Hooibrouwers zelf gaan verbouwen. “Het zou zomaar kunnen zijn dat we dat in Noordeloos gaan doen, op ons melkveebedrijf. Maar niet alle grond is geschikt en we zijn zuinig op ons grasland. Dus het is nog geen gelopen race. Het restant, de bierborstel, is gezond voer voor onze koeien. Een perfect voorbeeld van circulaire landbouw.

Nieuwe banen

Overigens hebben Kraijo en Slob al een nieuwe invulling gevonden, na hun eerdere (politieke) functies. Kraijo wordt per 1 september directeur van een zusterorganisatie van Waardlanden, in Maassluis. Slob is lid van het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland en adviseert de provincie Zuid-Holland op het gebied van landbouw, stikstofmogelijkheden en Natura 2000-gebieden. “Of we voldoende tijd overhouden voor onze brouwerij? Een gewetensvraag. We proberen het ene te doen en het andere niet na te laten. We benaderen het niet als spielerei. Voor deel doen we het uit passie, tegelijkertijd willen we het professioneel benaderen.”

Hooi geoogst

Om het gevoel van ‘hooibrouwen’ met elkaar te delen, hebben de oprichters van Hooibrouwers onlangs met elkaar een avondje hooi geoogst in de polder Noordzijde. Ze maaiden een weidevogelperceel hooiland, waar de grutto’s hun legsels hebben uitgebroed. Na afloop dronken ze met elkaar een biertje. Van Hooibrouwers natuurlijk.