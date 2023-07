Jubileumeditie KiKa Zomerfeest in Bleskensgraaf levert ruim 50.000 euro op

52 minuten geleden

BLESKENSGRAAF • De tiende editie van het KiKa Zomerfeest in Bleskensgraaf leverde zaterdagavond 51.034,50 euro op.

Honderden feestgangers kwamen af op het jaarlijkse evenement op een weiland aan de Melkweg. Ze genoten van onder mee de gezelligheid, een lasershow en optredens van onder anderen de Alblasserwaardse klompenrockband Niks aan de Zeis én ze doneerden gul in de KiKapot.

‘Daarin vonden wij na afloop het astronomische bedrag van 51.034,50 euro’, melden de organisatoren via de Facebookpagina. Het geld is bestemd voor KiKa, een organisatie die zich inzet om geld in te zamelen voor wetenschappelijk onderzoek naar het bestrijden van kanker bij kinderen.