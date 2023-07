Vrienden van Graafzicht in Bleskensgraaf schenken VR-brillen

BLESKENSGRAAF • Present Graafzicht heeft weer een technologische stap gezet. De Vrienden van Graafzicht hebben twee Virtual Reality (VR-)brillen geschonken om met de bewoners digitaal op pad te gaan en verschillende beleef- en beweegmomenten te volgen.

Ook Present Graafzicht is continu op zoek naar nieuwe manieren om het psychosociale welzijn van de bewoners te bevorderen en daarmee de kwaliteit van leven te verbeteren. Technologische oplossingen, zoals Virtual Reality, komen daarbij steeds vaker in beeld. Uit onderzoek is gebleken dat deze technologie een positieve bijdrage kan leveren aan het verminderen van angsten, gevoel van eenzaamheid, depressiviteit, stress, onrust en het bevorderen van de fysieke gesteldheid.

Voor het Team Welzijn Graafzicht voldoende reden om de mogelijkheden van het inzetten van VR op deze locatie te onderzoeken. De praktijk leert dat de inzet van een VR bril voor bewoners die minder mobiel zijn, toegang kan geven tot ervaringen die voor de bewoner in de werkelijke wereld niet meer mogelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan naar het strand gaan of een rondvaart maken. Maar ook het stimuleren van jeugdherinneringen van bewoners die lijden aan dementie, die op een boerderij opgegroeid zijn.

De brillen worden door Team Welzijn ingezet bij het persoonsgericht werken, zodat zij iedereen een persoonlijke VR ervaring kunnen bieden, gebaseerd op interesse, achtergrond en fysieke mogelijkheden.

Marjan Kroon, coördinator Welzijn Graafzicht: “Om er zeker van te zijn dat we met name bij bewoners die lijden aan dementie de juiste benadering en onderwerp kiezen, overleggen we met de (kwaliteit)verpleegkundige, arts, GVP’er en/of zorgmedewerker over de aanpak en het onderwerp. Het VR-traject wordt stapsgewijs ingevoerd, zodat we de tijd kunnen nemen de bewoners goed te begeleiden.”