Molenlands verzet tegen hoogspanningsverbinding

1 uur geleden

MOLENLANDEN • Er moet een 380kV hoogspanningsverbinding komen tussen Geertruidenberg en Krimpen aan den IJssel of Crayestein, mogelijk over Molenlanden.

Raadsleden en het college roepen inwoners op om vóór 7 juli hun mening te laten horen bij de overheid.

Niet over woonkern

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT stellen tien corridors (tracés) voor, vier ervan lopen over Molenlanden. De gemeente wil geen tracé over een woonkern of geplande woningbouwontwikkeling. Corridor 7 gaat ter hoogte van Nieuw-Lekkerland over huizen. Dit betekent dat er een derde 380kV-verbinding door de kern Nieuw-Lekkerland kan komen.

Compensatie

Molenlanden vraagt het ministerie van EZK en TenneT om een zo kort mogelijke corridor te kiezen en houdt er rekening mee dat het tracé door Molenlanden komt te liggen. Het college schrijft: ‘We willen voorkomen dat we te laat zouden starten met voorbereiden op dit scenario. Net als op regionaal niveau wil Molenlanden extra inzetten op een zo gunstig mogelijke compensatie door het ministerie van EZK en TenneT voor de gemeente(n) en het gebied waar de verbinding komt.’

Onacceptabel

Tijdens de commissievergadering van dinsdag 27 juni bogen de raadsleden zich over het onderwerp. Twee inwoners spraken in. Karin Van Vuuren-Jansen Manenschijn deed dat ‘namens 160 mensen langs de Graafstroom’. “In corridor 8 komen hoogspanningslijnen over woonwijken en lintbebouwingen. Onacceptabel. In de zienswijze van de gemeente missen we kanttekeningen op dit punt. We stellen een alternatief tracé voor, een aanpassing op corridor 6.” Edwin Morren sprak in namens inwoners van Bleskensgraaf. “We vragen de gemeente om het voor heel Molenlanden als onacceptabel te benoemen, niet alleen voor Nieuw-Lekkerland. Er zijn genoeg alternatieven. Mijn oproep: laat een meer daadkrachtig geluid horen vanuit de gemeente Molenlanden.”

Visarenden

De raadsleden waren lovend over de zienswijze van het college. Wout de Jong (CDA) vroeg zich af waarom vijf van de tien varianten nog serieus overwogen worden als ze zoveel langer zijn dan de andere vijf die bovendien niet over huizen gaan. “Waarom houden ze die andere vijf in de discussie? Zijn twee visarenden in de Biesbosch belangrijker dan ruim 40.000 mensen in Molenlanden?”

De Donk

De Jong vroeg zich ook af of de gemeente in loop van traject met ‘een Vollenbroekje te maken krijgt en het pleit langs Europese wetgeving beslecht wordt’. Leo Timmer (CU) waarschuwde ervoor natuurgebied De Donk als argument te gebruiken tegen een tracé. “Want voor de Biesbosch geldt hetzelfde.”

Onaanvaardbaar

Voor de VVD is elk tracé onaanvaardbaar. Bert Snoek: “Het is een onaanvaardbare aantasting van het woon- en leefklimaat. We willen zeker geen route over Molenlanden. Kies voor een alternatief op corridor 6 zodat ook de Biesbosch ontzien kan worden.”

Regionaal advies

Anne Marie Mollema (Doe Mee): “Het alternatief op corridor 6 spreekt ons aan. Binnen de raad zijn we het eens volgens mij: een hoogspanningstracé past niet in Molenlanden.” Pieter Jacob Leenman (SGP) wilde weten: “Is er zicht op een breed gedragen regionaal advies? Mocht dat er niet komen, dan is de kans groot dat de minister zich laat leiden door het advies van TenneT.” Wethouder Jan Lock: “Ja, er tekent zich een breed draagvlak af in de regio.” De SGP vindt het meest voor de hand liggend: tracé 5 of 6 of een variant op 6.

Alternatief

Een algeheel ‘nee’ tegen een tracé door Molenlanden, zoals de VVD wil, zet de gemeente buiten de discussie, meldde Lock. “Als we ‘nee’ zeggen prijzen we ons uit de markt voor een regionaal standpunt en dat is cruciaal om de Molenlandse inkleuring een plek te geven.” Hij beloofde een alternatief voor corridor 6 in de zienswijze op te nemen.

Voor meer informatie over het indienen van een zienswijze: https://www.hetkontakt.nl/molenlanden/nieuws/352357/nieuwe-380v-hoogspanningsverbinding-zienswijze-indienen-kan-t