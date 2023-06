Open dag bij natuur- en recreatiegebied Slingelandse Plassen

20 minuten geleden

Nieuws 127 keer gelezen

GOUDRIAAN • Zaterdag 1 juli zijn belangstellenden van harte welkom voor een (hernieuwde) kennismaking met de Slingelandse Plassen.

Het natuur- en recreatiegebied tussen Goudriaan en Giessenburg geniet al een ruime bekendheid, maar de stichting Natuur- en recreatiegebied Slingelandse Plassen heeft de afgelopen periode het nodige veranderd en vernieuwd. Een goede reden om zaterdag 1 juli De Hoogt in Goudriaan af te rijden.

Van 13.00 tot 15.00 uur kunnen bezoekers een rondgang maken door het gebied; dan komen ze onder meer de mountainbikebaan, het visdiefeiland en infostands van de wildbeheereenheid en de hengelsportvereniging tegen. Op het Polderbos hoor je meer over het voedselbos, de herinneringsbomen en het educatie-eiland, inclusief een demonstratie maaien met de zeis. De officiële opening is om 15.30 uur, als burgemeester Theo Segers en kinderburgemeester Roos Zeevalkink het nieuwe speeltoestel in gebruik nemen.

Waterspeeltoestel

Naast de uitbreiding van het aantal vierkante meters van het zand is het nieuwe waterspeeltoestel één van de meest opvallende uitbreidingen in de afgelopen weken, bevestigt voorzitter Sjoerd Veerman.

Om er meteen aan toe te voegen: “Maar achter de schermen gebeurt er nog veel meer wat niet zo in het oog springt. Een goed voorbeeld is het leeghalen van de prullenbakken: dat wordt door vrijwilligers meermaals per week gedaan. Zij ruimen ook de troep op die op andere plekken wordt achtergelaten. Het is zeker niet vanzelfsprekend dat het hier zo schoon is.”

Blauwalg

Hij vervolgt: “Of neem de aanpak van blauwalg: er worden regelmatig kuiltjes gegraven waar water in blijft staan. Die vormen een snelkookpan voor blauwalg. Wij komen dus regelmatig in actie om het strand te egaliseren. Maar het zou natuurlijk nog beter zijn als je zelf voordat je weggaat zo’n kuiltje weer dichtgooit.”

Verder is de beheergroep deze week druk bezig met het aanleggen van een verhard pad in het Polderbos. “Hiermee wordt de toegankelijkheid verder vergroot, ook voor mindervaliden.”

Bevlogenheid

Een gesprek met Veerman maakt binnen een slordig half uur duidelijk hoeveel er achter de schermen gebeurt en met welke bevlogenheid de vrijwilligers van de stichting zich inzetten voor de Slingelandse Plassen. De (hoogst waarschijnlijke) toekenning van de bruidsschat van 800.000 euro - die de gemeente Molenlanden kreeg van de provincie Zuid-Holland voor het beheer en onderhoud - aan de stichting vormt daarbij een zeer welkome steun in de rug.

Sjoerd Veerman: “Nu moeten we voor investeringen het geld nog voorschieten; hiermee kunnen we onszelf bedruipen. Maar we blijven zoeken naar sponsors in geld of natura. Wij verwachten met deze bijdrage minstens vijftien en wellicht zelfs twintig jaar toe te kunnen.”

Donateur

De hoop van de stichting is dat steeds meer recreanten en natuurliefhebbers voor het eerst of opnieuw de weg gaan vinden naar de Slingelandse Plassen. “Het nieuwe speeltoestel, het verharde wandelpad en het grotere strand zijn stappen die we zetten om het gebied steeds aantrekkelijker te maken.”

“Op onze site slingelandseplassen.nl kun je terecht om donateur te worden. De toegang is gratis, maar het zou mooi zijn als inwoners van de streek met een bijdrage op die manier meehelpen om dit prachtige natuur- en recreatiegebied in stand te houden.”