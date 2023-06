Politiek Molenlanden maakt zich ernstig zorgen over financiële situatie Waardlanden

1 uur geleden

Nieuws 736 keer gelezen

MOLENLANDEN • Het aanstellen van extra personeel heeft bij afvalinzamelaar Waardlanden gezorgd voor een flinke stijging van kosten. De gemeenteraad van Molenlanden wil meer controle.

Raadsleden van de gemeente Molenlanden maken zich ‘ernstige zorgen’ over de financiële situatie bij Waardlanden. Het tarief voor inzameling (door Waardlanden) en verwerking (door HVC) van afval gaat komend jaar omhoog. Nog zonder de gemeentelijke opslag stijgt het tarief met 8 procent.

Bezorgde motie

Alle politieke partijen van Molenlanden dienden dinsdagavond 20 juni tijdens de raadsvergadering een bezorgde motie in waarin zij het college van burgemeester en wethouders oproepen om de uitgaven door Waardlanden voortaan beter in de gaten te houden.

Andere gemeenten

De afvalinzameling door Waardlanden is een gemeenschappelijke regeling, wat betekent dat een aantal gemeenten samen de kosten draagt. Naast Molenlanden zijn dit: Vijfheerenlanden, Gorinchem en Hardinxveld-Giessendam. De partijen in Molenlanden willen met de andere gemeenten in overleg over de reinigingsdienst Waardlanden.

Rode cijfers

In hun motie vragen de partijen om een overzicht dat aangeeft welke stappen Waardlanden wil zetten om de uitgaven voortaan beter te beheersen. Ook willen de raadsleden vanaf het vierde kwartaal van 2023 elke twee maanden een voortgangsrapportage over de genomen stappen en het resultaat. Daarnaast willen de raadsleden drie keer per jaar een nota zien: een voorjaarsnota, zomernota en najaarsnota. Verder doen de partijen aanbevelingen voor verbetering van de bestuursstructuur.

Uitstel Diftar

De betrokken gemeenten ontvingen van Waardlanden een conceptbegroting voor 2024 en een jaarrekening voor 2022. De jaarrekening sluit af met een positief resultaat, maar uitstel van de invoering van Diftar (gedifferentieerd tarief voor restafval) zorgt voor een vertekend beeld. De kosten voor de invoering zullen dit jaar alsnog gemaakt moeten worden. De algemene reserve zal daardoor alsnog in rode cijfers belanden. Het college van Molenlanden verwacht dat Waardlanden de gemeenten om extra geld gaat vragen.

Negatief jaarresultaat

De jaarrekening 2022 sluit af met een voordelig resultaat van 646.592 euro, maar dit positieve resultaat wordt veroorzaakt doordat de uitgaven voor de invoering van Diftar maar voor een klein deel zijn gedaan. Een bedrag van 1.143.000 euro is nog niet uitgegeven. Als je dit bedrag van het resultaat afhaalt ontstaat een negatief jaarresultaat over 2022.

Vijfheerenlanden

In totaal is voor de invoering van Diftar inmiddels 506.582 euro uitgegeven. De kosten specifiek voor Molenlanden bedroegen 133.946 euro. Overigens betalen inwoners niet extra voor de invoering van Diftar; daarvoor reserveerde gemeente al eerder een bedrag. Vijfheerenlanden voert geen Diftar in, daar stijgt het tarief als gevolg daarvan nog iets meer.

Ecopark

Teleurstelling is er ook over de kosten van het Ecopark Groot-Ammers. Dit kostte meer dan het bedrag dat de gemeenten beschikbaar hadden gesteld. Waardlanden laat onderzoek doen naar de oorzaak.