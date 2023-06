Alblasserwaardse band The Meadows brengt eerste videoclip uit

33 minuten geleden

GOUDRIAAN/OTTOLAND • De band The Meadows uit Goudriaan en Ottoland lanceert vrijdag 23 juni de eerste eigen videoclip.

Deze is gemaakt in samenwerking Marnix van Oudheusden uit Nieuwpoort, die werkt bij KLCK uit Nieuwegein. “Hij zag ons spelen bij twee optredens in Nieuwpoort en benaderde ons om een clip te maken”, vertelt zanger Evert Jan Bos.

De afgelopen periode zijn opnames gemaakt in vooral de omgeving van Goudriaan (zoals bij de benzinepomp), Ottoland en Nieuwpoort. “Het mooiste doel hebben we bereikt: er is een prachtig kunstwerk gemaakt van ons nummer ‘Don’t’. Daar zijn we enorm trots op.” De clip is vrijdag 23 juni vanaf 19.00 uur te zien op YouTube.