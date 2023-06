Geslaagde avondvierdaagse Stap voor Stap in Goudriaan en Ottoland

GOUDRIAAN/OTTOLAND • In de afgelopen week was er weer een succesvolle editie van de avondvierdaagse in Ottoland en Goudriaan.

Vier avonden lang werd er rond Goudriaan en Ottoland fanatiek gewandeld. Op de laatste avond werden de deelnemers gehuldigd onder het genot van een ijsje en een muzikaal deuntje van Volherrie uit Noordeloos. De organisatie kijkt terug op een heel geslaagde week en is alle vrijwilligers en sponsoren dankbaar voor hun bijdrage.