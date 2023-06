Alblasserwaardse Haring Paling Party’ uitgesteld naar 29 juni

1 uur geleden

Nieuws 198 keer gelezen

OTTOLAND • Aangezien de Nederlandse Haringgroothandelsvereniging besloten heeft de start van het haringseizoen uit te stellen tot vrijdag 23 juni en Rotary Alblasserwaard natuurlijk wel met Hollandse Nieuwe wil uitpakken op de Alblasserwaardse Haring Paling Party, is dit evenement uitgesteld tot donderdag 29 juni.

De tweede editie van de Alblasserwaardse Haring Paling Party zou plaatsvinden op donderdag 15 juni op Vakantiepark Molenwaard, maar is nu dus twee weken uitgesteld. De opening wordt verzorgd door Theo Segers, burgemeester van Molenlanden.

Ook de veiling gaat over twee weken in volle glorie door. De gehele opbrengst van het evenement en de veiling komt ten goede aan de Cystic Fibrosis Stichting (taaislijmziekte) en de wensboom van Rotary Alblasserwaard voor lokale micro hulpverlening.

De veiling biedt kans om een aantal zeer bijzondere ervaringen mee te maken. Zoals een dagje meelopen met meesterchef René Tichelaar van sterrenrestaurant De Gieser Wildeman. Of een tour voor 40 personen langs de Feyenoord-hotspots in Rotterdam in dé spelersbus van de landskampioen. Daarnaast zijn er nog vele items, variërend van een tocht per sloep over de Giessen tot diverse vakantiearrangementen en een tour achter de schermen door de haven van Moerdijk.

Het gezellige event biedt volop gelegenheid tot ontmoeting en verbinding onder het genot van een walking dinner met vis- en streekproducten én begeleid door live muziek.

De Tweede Alblasserwaardse Haring Paling Party vindt plaats op donderdag 29 juni vanaf 17:00 uur. Deelname kost, geheel verzorgd, 75 euro per persoon. Inschrijven kan via www.HaringPalingParty.nl.