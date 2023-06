Meelopen tijdens wandeling in de Nacht van de Vluchteling vanuit Lexmond

LEXMOND • In het weekend van 17 en 18 juni vindt de veertiende editie van De Nacht Van De Vluchteling plaats. Door de deelnemende wandelaars wordt in dat weekend geld opgehaald voor Stichting Vluchteling. Zondag 18 juni is er overdag een bijzondere wandeling van Lexmond naar Kedichem.

De bewoners van de crisis-noodopvang zijn inmiddels verhuisd van Lexmond naar Kedichem. De werkgroep GoedVoorElkaarLexmond is hen echter nog niet vergeten en organiseert daarom een wandeltocht. Er zijn twee routes uitgestippeld: 20 kilometer (start 10.00 uur) en 10 kilometer (start 12.30 uur in Schoonrewoerd). Startpunt is De Beurs aan de Dorpsstraat 69 in Lexmond.

“Het zou fantastisch zijn om met een grote groep te wandelen en veel geld op te halen voor Stichting Vluchteling”, meldt Willeke Versluis van GoedVoorElkaarLesmond. De bewoners van de opvang in Kedichem, de Oekraïne-opvang in Meerkerk en de opvang in Bleskensgraaf zijn uitgenodigd.

Inschrijven kan via www.nachtvandevluchteling.nl/project/de-nacht-in-lexmond. Alleen sponsoren is ook mogelijk.

Mensen zonder veel wandelervaring en/of mensen die meer willen kennismaken met de anderen uit het team, kunnen meedoen met een oefenwandeling op zaterdag 10 juni om 14.00 uur in Hoogblokland. Voor meer informatie: goedvoorelkaarlexmond@gmail.com.