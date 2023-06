School met de Bijbel in Bleskensgraaf bestaat 100 jaar

46 minuten geleden

Nieuws 144 keer gelezen

BLESKENSGRAAF • Op 1 oktober 2023 is het 100 jaar geleden dat de School met de Bijbel (SmdB) in Bleskensgraaf haar deuren opende en de kinderen van Bleskensgraaf de klaslokalen binnenstroomden.

Na jaren van voorbereiding werd toen de droom van veel ouders werkelijkheid: een eigen school. De School met de Bijbel is een school gesticht door ouders, vanuit de behoefte aan christelijke onderwijs. De grondslag van de school is in al die jaren niet veranderd. De school is uitgegroeid naar een grote dorpsschool, die zowel in het dorp als in de regio zijn eigen plek heeft gekregen. Naast regulier onderwijs biedt de school ook speciaal onderwijs aan voor de kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.

Om bij deze mooie gebeurtenis stil te staan, organiseert de school begin oktober 2023 een jubileumweek. Daarin zullen er verschillende activiteiten zijn, waar later meer over bekend zal worden. Een aantal activiteiten zijn al wel bekend.

“Op vrijdagavond 6 oktober 2023 wordt de Heere God gedankt voor alles wat Hij in de afgelopen 100 jaar aan de school gegeven heeft”, meldt de school. Deze bijeenkomst start om 19.30 uur in de Dorpskerk te Bleskensgraaf. Bij de dankdienst is iedereen die zich verbonden weet met de school van harte welkom.

Op zaterdagmiddag 7 oktober van 14.00 tot 17.00 uur wordt er voor oud-leerlingen en (oud)-medewerkers een reünie georganiseerd. Tijdens deze middag is er volop ruimte voor ontmoeting en gesprek.

Opgeven voor deze activiteiten kan via de website van de school: www.smdbbleskensgraaf.nl. Ook is hier verdere informatie te vinden.