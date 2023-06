Senioren uit Oud-Alblas bezoeken voorlichting over cybercriminaliteit

OUD-ALBLAS • Het mooie weer weerhield zo’n 18 ouderen niet om in de afgelopen week naar een voorlichting over cybercriminaliteit te gaan. In De Beemd liet wijkagent Wim van der Wal met de film ‘Echt of nep’ zien hoe geraffineerd en overrompelend cybercriminelen online geld afhandig maken.

Na ieder voorbeeld uit de film mocht het publiek reageren en werden veel praktische tips gegeven.

Cybernep kan echt iedereen overkomen. En dat bleek, toen aan het einde van de bijeenkomst ervaringen uit het publiek werden uitgewisseld.