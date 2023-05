• De locatie in de Graafstroom waar het afsluitmiddel moet komen.

Informatiebijeenkomst over de maatregelen in en bij de Graafstroom

49 minuten geleden

Nieuws 163 keer gelezen

BLESKENSGRAAF • Op woensdagavond 31 mei organiseert Waterschap Rivierenland een bijeenkomst over de watersysteemmaatregelen in en bij de Graafstroom in de Alblasserwaard.

De avond wordt vanaf 19.30 uur gehouden het Dorpshuis in Ottoland. Medewerkers van het waterschap vertellen over de aanleiding en doel van het project ‘maatregelen Graafstroom’. En lichten de voorlopige ontwerpen toe.

Het gaat hierbij om het realiseren van een afsluitmiddel in de Graafstroom ter hoogte van de Gijbelandsedijk 1, een aflaat (stuw) bij/naast het gemaal aan de Damseweg, een nieuw poldergemaal nabij de Boezemkade in Ottoland/Laag-Blokland en het aanpassen van een watergang bij de B in Ottoland.

Maatregelen

De Graafstroom ligt aan het einde van de Lage Boezem van de Nederwaard. Dit ligt een eindje van het afvoerpunt JU Smitgemaal in Kinderdijk. Hierdoor kunnen de waterstanden in de Graafstroom hoog oplopen. De combinatie van deze hoge waterstanden en relatief lage kades zorgt ervoor dat er bij sterke westenwind of hevige regen wateroverlast kan optreden langs de Graafstroom.

Het ophogen en versterken van de kades zorgt voor veel overlast voor bewoners en is duur. Daarom heeft het waterschap andere maatregelen bedacht om de situatie te verbeteren en wateroverlast te voorkomen.

Gebiedsprogramma A5H

De maatregelen Graafstroom zijn onderdeel van het Gebiedsprogramma A5H. Het gebiedsprogramma zorgt voor slimme combinaties tussen watersysteemmaatregelen en waterveiligheidsopgaven. “Zo creëren we een robuuste en klimaatbestendige inrichting van het gebied”, aldus het waterschap.