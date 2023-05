Nieuwpoortse schrijft peuterhorror die prikkelt

NIEUWPOORT • Ergernis over zwerfvuil bracht de Nieuwpoortse Janneke Hagenaar op het idee voor een peuterboek waarin de onderwereld in opstand komt tegen de rommel die mensen achterlaten.

Het woord ‘onderwereld’ is een woordspeling. In het boek zijn hoofdrollen weggelegd voor dieren die onder de grond leven. Titel van het boek is: De dag dat de aarde omhoog kwam. Hagenaar is gespecialiseerd in de ontwikkeling van het jonge kind, onderzoeker en onderwijsontwikkelaar binnen de kinderopvang en het onderwijs. Als onderzoeker is ze verbonden aan het lectoraat Hogeschool Leiden.

Lekker spannend

De schrijfster en haar man Wim bedachten na hun zoveelste rondje vuil prikken dat het een goed idee zou zijn om peuters te prikkelen hun ouders te waarschuwen als zij vuil uit hun auto kieperen. “We zeiden tegen elkaar: we gaan een lekker spannend boek maken”, vertelt Hagenaar. Al snel hadden ze een eerste opzet. Toen Hagenaar haar collega Joeri Sterckx erover sprak, was hij ook enthousiast. Streckx is pedagogisch begeleider in het basisonderwijs. “Wim is er toen tussenuit gegaan. De Amsterdamse kunstenares Astrid Poot heb ik gevraagd voor de illustraties.”

Aarde in opstand

De term peuterhorror is niet alleen een marketingtrucje om op te vallen tussen alle kinderboeken. Hagenaar vindt echt dat er iets angstaanjagends aan de gang is. “Want hoe lang kunnen we nog straffeloos onze zooi weggooien voordat de aarde in opstand komt? Schrijvend aan het boek hebben we het idee verkend waarin de onderwereld in opstand komt tegen de bovenwereld. Ik heb onderzocht wat dieren in de aarde doen en hoeveel last ze hebben van alle ellende die we veroorzaken. Bioloog Wouter Spoor heeft alle feiten gecheckt en aangevuld.”

Het boek bevat ook humor. “Humor doet het altijd goed. Toch is het een confronterende boodschap. Al lezend beland je in een wonderlijk wereld, maar je zegt ook: ik moet hier wel eens over nadenken.”

Niet bang

“Het is geen boek met wijzend vingertje”, verzekert Hagenaar. “Het verhaal brengt het gesprek op gang. Er wordt nergens gezegd: je moet je troep opruimen, maar je snapt het wel. Bewustwording begint bij jonge kinderen.” Geamuseerd: “De term peuterhorror roept in de pedagogische wereld nogal wat op. Er zijn mensen die zeggen; je moet kinderen toch niet bang maken? Dat zijn vaak mensen die het boek niet gelezen hebben.”

Beetje viezig

In welk opzicht kom je in het verhaal horror tegen? “Geluiden spelen een rol. Daar ben ik mee gaan spelen. En er gebeuren dingen die refereren aan je eigen angsten. Wormen tegenkomen in de aarde, pissebedden vinden we ook vaak beetje viezig. En een van de kenmerken van horror is dat er een onverwachte wending is. Dat je het gevoel krijgt: ik heb het nu niet meer in de hand. In het boek komen mensen klem te zitten aan de rand van de bladzijden, omdat de aarde omhoog komt.”

Gesprek

In het boek wordt de vraag gesteld wat de hoofdpersonen moeten doen. “Er worden problemen benoemd, dan mag je als lezer bedenken wat je moet doen. Het gesprek is heel belangrijk. Dieren spelen een rol vanuit hun specifieke kenmerken. Mieren werken bijvoorbeeld heel goed samen. De laatste pagina’s zijn informatieve pagina’s met weetjes over de dieren. Ook horrorfeitjes: over kaken, over de scherpe nagels aan graafpoten. Dat is ook voor oudere kinderen grappig.”

