fotoreportage en korte video’s

Vierdaagse Alblasserwaard van start met meer deelnemers dan vorig jaar

1 uur geleden

Nieuws Fotoseries 214 keer gelezen

HOORNAAR/ALBLASSERWAARD • Op de eerste dag (woensdag) van de Vierdaagse Alblasserwaard zijn 750 fietsers en wandelaars van start gegaan. Een plus van twintig procent ten opzichte van de openingsdag van vorig jaar.

De woensdag is de rustigste dag van de Vierdaagse. Ook op Hemelvaartsdag trokken veel wandelaars en fietsers de Waard in. Het totaal aantal deelnemers zal zaterdag bekend worden gemaakt. Op zaterdag is er op het start- en finishterrein in Hoornaar onder meer een Streekparade.

Vierdaagse Alblasserwaard beleeft dit jaar de 25-ste editie. Mogelijk blijft het hierbij, want Den Hâneker stopt met de organisatie.