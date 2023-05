CDA stelt vragen over afwijzen zonnepanelen op dak hervormde kerk Kinderdijk

1 uur geleden

KINDERDIJK • De gemeente Molenlanden geeft geen toestemming om zonnepanelen te plaatsen op het dak van de hervormde kerk in Kinderdijk. Het CDA stelt daarover vragen aan het college.

Het verzoek van de hervormde gemeente om de zonnepanelen te plaatsen werd volgens het CDA eind april via een telefoontje afgewezen. ‘Eind april is ongeloof ontstaan in de hervormde gemeente van Kinderdijk’, schrijft raadslid Wout de Jong aan burgemeester en wethouders.

‘Het ongeloof ontstond nadat een ambtelijk secretaris van de gemeentelijke erfgoedcommissie telefonisch (mondeling) meedeelde dat de erfgoedcommissie in haar vergadering van 20 april besloten had om geen medewerking te verlenen aan het schriftelijk ingediende verzoek van de kerkrentmeesters om zonnepanelen op de kerk (rijksmonument) te leggen.’

Meer ruimte

Opvallend, want eind vorig jaar liet het gemeentebestuur weten juist meer ruimte te willen bieden aan zonnepanelen op monumentale gebouwen in Molenlanden. Wethouder Johan Quik stelde in het kader van het nieuwe beleid: “Bij de gemeente kwamen steeds meer vragen binnen om zonnepanelen te plaatsen op monumenten en binnen de beschermde gebieden. In de huidige energiecrisis is het plaatsen van zonnepanelen voor veel eigenaren een belangrijk middel om energie te besparen. Met dit beleid komen we tegemoet aan deze vragen zonder dat we de cultuurhistorische waarde uit het oog verliezen.”

Juiste procedure

Het CDA vraagt daarom aan het college of ditzelfde beleid al van kracht is geworden. Daarnaast wil De Jong weten of de erfgoedcommissie - die ingesteld is om burgemeester en wethouders te adviseren - de partij is om mee te delen dat een verzoek wordt afgewezen.

‘Als een ambtelijk secretaris van de commissie de indiener van een verzoek zonder opgave van redenen telefonisch meedeelt dat een verzoek is afgewezen: is dan vanuit de gemeente Molenlanden de juiste procedure gevolgd?’

Oplossing

Sowieso vindt het CDA het vreemd dat er niet gezamenlijk gezocht is naar een oplossing. ‘Waarom gaat een gemeentelijke adviescommissie een verzoek ongemotiveerd afwijzen en neemt de commissie niet de moeite om met de initiatiefnemer op zoek te gaan naar een alternatief dat mogelijk wel in lijn te brengen is met de beleidsregels?’

Op de luchtfoto/sfeerimpressie is te zien dat de kerkrentmeester aan de noordzijde van het kerkgebouw, dus niet zichtbaar vanaf de Molenstraat, twee clusters van zestien zonnepanelen wilden plaatsen. ‘Deze zonnepanelen zijn NIET zichtbaar voor iemand die in het beschermd dorpsgezicht Kinderdijk staat’, benadrukt Wout de Jong.

Verduurzaming

De bedoeling is om met de opgewekte energie in de winterperiode de kerk elektrisch te verwarmen. De Jong: ‘De kerkrentmeesters betogen dat voor de instandhouding van kerk en eredienst deze verduurzaming heel belangrijk is. In onze welstandsnota wordt gesteld dat bij een dergelijke aanvraag door de gemeente een goede afweging gemaakt moet worden tussen de belangen van belanghebbenden en het object. Is bij deze aanvraag een dergelijke afweging gemaakt en, indien dat het geval is, kunt u deze afweging nader toelichten?’